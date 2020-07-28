中概股收盘涨跌不一，哔哩哔哩涨超 3%，搜狗飙升近 50%

北京时间 7 月 28 日消息，中概股周一收盘涨跌不一，搜狗涨 48%，此前腾讯表示有意 9 美元 / ADS 收购搜狗剩余股份。搜狐 (15.55, 4.44, 39.96%)大涨 39%。

热门中概股中，阿里巴巴上涨 0.75%，拼多多上涨 5.69%，京东上涨 3.12%，搜狗飙涨 48.00%，搜狐上涨 39.96%，哔哩哔哩上涨 3.04%，迅雷上涨 8.96%，腾讯音乐上涨 2.62%，蔚来下跌 1.10%，跟谁学上涨 7.60%，新东方 (139.75, 1.70, 1.23%)上涨 1.23%，好未来上涨 3.64%，流利说下跌 1.93%，唯品会 (21.55, 1.12, 5.48%)上涨 5.48%，爱奇艺上涨 0.64%，网易 (451.91, 3.58, 0.80%)有道上涨 5.69%，网易上涨 0.80%，猎豹移动上涨 4.79%，乐居上涨 18.56%，人人网下跌 5.96%，趣店上涨 2.41%，携程上涨 2.77%，趣头条下跌 1.38%，蛋壳公寓下跌 2.17%，蘑菇街上涨 2.18%，新氧上涨 1.68%，360 金融上涨 7.91%，金山云上涨 2.57%，

美股周一收高，科技股领涨。市场关注企业财报、经济数据、美联储决议及国会关于新一轮疫情纾困计划的谈判等事件。道指涨 114.88 点，或 0.43%，报 26584.77 点；纳指涨 173.09 点，或 1.67%，报 10536.27 点；标普 500 指数涨 23.78 点，或 0.74%，报 3239.41 点。

其他中概股中，虎牙下跌 0.45%，云集下跌 1.48%，斗鱼上涨 0.67%，荔枝下跌 5.25%，陌陌上涨 1.02%，汽车之家上涨 4.53%，云米下跌 1.74%，嘉楠科技上涨 4.17%，宝尊电商上涨 3.04%，前程无忧 (68.27, 1.79, 2.69%)上涨 2.69%，YY(75.7, -0.90, -1.17%)>欢聚时代下跌 1.17%，51Talk 上涨 2.22%，百世 (4.25, 0.09, 2.16%)上涨 2.16%，1 药网上涨 2.12%，中通上涨 2.09%，小赢科技上涨 1.24%，58 同城上涨 0.22%，房天下上涨 0.17%，华米下跌 0.22%，触宝下跌 0.59%，乐信下跌 0.81%，宜人贷下跌 0.83%，途牛下跌 2.78%，小牛电动下跌 3.80%，亿航下跌 4.45%，优信下跌 2.33%。