Ubuntu Retro Remix 正在构建：全新树莓派发行版，面向 retro gamer

Canonical 的 Ubuntu 桌面负责人 Martin Wimpress 现在正在构建一个新的基于 Ubuntu 的发行版 “Ubuntu Retro Remix”,专门为 Raspberry Pi 爱好者和 retro game 而设计。

图片来源:fossbytes

Ubuntu Retro Remix 基于 Ubuntu Linux 的非官方操作系统,用于在 Single Board Computer Raspberry Pi 上运行 retro game。受支持的 Raspberry Pi 型号包括 Raspberry Pi 4、Raspberry Pi 3 和 Raspberry Pi 2。

Martin Wimpress 是一位 retro game 老玩家。在此之前,他就已经使用 RetroPie 构建了一些 Raspberry Pi retro game 游戏机。但 Martin 表示,他觉得自己无法从中学到任何新知识。因此,他启动了这个新的 Ubuntu remix 项目;不仅是为了学习,也是为了所有想在 Pi 上开箱运行 retro game 的玩家。用户无需在 Raspberry Pi 上安装 Ubuntu for Raspberry Pi,然后再安装 RetroPi,而只需在 Raspberry Pi 上安装 Ubuntu Retro Remix,即可体验 retro game。

根据项目描述,Ubuntu Retro Remix 发行版可以在一些基于 Raspberry Pi 的 retro game 游戏机中运行,包括 MegaPi for Mega Drive,NESPi+ for NES Classic 以及 SuperPi for Super Nintendo(SNES)。

不过,该项目当前仍在构建当中,因此暂时无法为 Raspberry Pi 下载任何预构建的镜像。具体安装说明和用法等,可查看项目的 GitHub 页面。有关项目更多信息,可以观看 Martin Wimpress 的 YouTube 视频,他在其中具体演示了如何使用新的 Ubuntu Remix 进行构建。