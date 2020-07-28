RedMonk 2020 年 Q3 编程语言排行：Python 第二，Rust 首次进入前 20

知名软件行业分析公司 RedMonk 发布了 2020 年 6 月（Q3 季度）编程语言排行榜。

RedMonk 编程语言排行榜通过追踪编程语言在 GitHub 和 Stack Overflow 上的代码使用情况与讨论数量，统计分析后进行排序，其旨在深入了解潜在的语言采用趋势。该榜单一年发布两次，这是今年第二份榜单，上一次榜单发布是在 3 月份，即第一季度编程语言排行。

目前 RedMonk 对编程语言的排序算法基本思路没有变化，但是具体过程改变了。现在使用 GitHub Archive 作为数据源对 GitHub 数据进行分析；而 Stack Overflow 部分则直接使用其提供的实用工具 data explorer，具体排序算法见官方介绍。

下面先来看看 RedMonk 2020 年 Q3 季度的编程语言排行榜前 20 名：

排名 2020 年 6 月 2020 年 1 月 2019 年 6 月 1 JavaScript JavaScript JavaScript 2 Python Python, Java Java 3 Java

Python 4 PHP PHP PHP 5 C++, C# C# C++ 6

C++ C# 7 Ruby Ruby, CSS CSS 8 CSS

Ruby 9 TypeScript TypeScript, C C 10 C

TypeScript 11 Swift, Objective-C Swift Swift 12

Objective-C Objective-C 13 R Scala, R Scala 14 Scala

Shell 15 Go, Shell Go, Shell R 16



Go 17 PowerShell, Perl PowerShell, Perl PowerShell 18



Perl 19 Kotlin Kotlin Haskell 20 Rust Haskell Kotlin

总体来说，较上一个季度来看，排名并无什么变化。前 20 名相当稳定，除了首次进入前 20 的 Rust 和掉出去的 Haskell。接下来看看值得关注的点：



Python（0）：此前上升至第二位，本季度保持不变。但 Python 确实打破了 JavaScript 和 Java 长久以来霸占前两位的情形，并维持了下来。RedMonk 官方指出，“Python 是成千上万个小型项目的粘合剂，也是无数个个人脚本的基础，其中包括一些为这些排名检索数据的脚本。无论是几年前的数据科学还是 GPT-3 的今天，它都在新兴和不断扩展的类别中立足”。预计 Python 接下来仍将保持良好的势头。

Java（-1）：Java 排名下降了一位，但这样的细微差别也不一定意味着什么。毕竟排名中各个位置之间的差异很小，任何一个季度的排名只是一个快照，出现暂时性波动是很正常的。不过，这是自 2012 年以来，Java 第一次排在前两名之后，传统语言如 Java 在今天面临的挑战显然增多了。接下来几个季度持续进行观察，才会知道这一变化只是暂时的，还是长期流行度下降的先兆。

Rust（+1）：Rust 进步一位，看起来微小的变动，使它跻身前 20。五年前的这个季度，Rust 排名 48，比 Haskell、Matlab、Clojure 和 Groovy 等语言落后近 30 位。现在它不但超越了这些语言，而且似乎有着更长足的潜力。RedMonk 认为，“考虑到它的性质和重点，它可能会像 Go 一样，在十几岁时达到上限，问题是它达到目标的速度会有多快。”

Kotlin、Dart、Julia（0）：这三种语言在本季度没有名次上的变化。如果跟以往相比的话，Kotlin 在五年前排名 68，比 Rust 还落后 20 位，但此刻比 Rust 高一名。但除开历史性增长，近期这几类语言似乎停滞了。RedMonk 表示，与上一期相比，此次跟踪的相关语言的 Stack Overflow 标签增长率为负（-16%），讨论度显著降低。

TypeScript（0）：TypeScript 一年前进入前 10 后，保持住了这个地位，要维持高排名也算是一项挑战。同样地，TypeScript 的问题是该语言的潜在上限。它能否在前 10 的后半部分名列前茅，甚至冲进前 5？我们静观其变。

下图是 RedMonk 2020 年 6 月的编程语言整体排名情况：

榜单详情：https://redmonk.com/sogrady/2020/07/27/language-rankings-6-20/