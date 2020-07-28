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Zstd 显著提升 Linux 内核镜像压缩效率，5.9 有望将其合并进主线

2020/7/28 9:33:43 来源：开源中国 作者：局长 责编：问舟/实习
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（原标题：Zstd 显著提升 Linux 内核镜像压缩效率，5.9 有望将其合并进主线）

Facebook 工程师 Nick Terrell 近日向 Linux 内核提交了使用 Zstd 压缩 Linux 内核镜像的补丁，这些补丁显示了使用 Zstd 对内核、ramdisk 和 initramfs 进行压缩操作具备巨大潜力

Nick 发现，在 x86_64 硬件上，当初始 RAM 文件系统将压缩算法从 XZ 切换到 Zstd 时，解压时间从 12 秒下降到只需 3 秒，此次切换整体上还给系统的引导时间带来了两秒的改进。同样看到较大改进的场景包括从 LZMA 切换到 Zstd，Nick 在切换至 Zstd 的 Facebook 服务器上发现解压时间从 12 秒下降到了 8 秒。

相关基准测试结果可查看 https://lkml.org/lkml/2020/7/1/722

至于压缩率，Zstd 的压缩率要比内核使用的 Gzip 低，但比 XZ 和 LZMA 高。不过 Zstd 是除了 LZ4 之外，解压速度最快的算法

根据目前的情况来看，内核对 Zstd 的支持有望在下一个版本中（Linux Kernel 5.9）实现。一旦 Zstd 进入内核主线，Nick 的后续计划是放弃对 BZ2 和 LZMA(1) 的支持。这将有助于清理更多的内核代码，因为 Bzip2 和 LZMA 目前并没有在内核树之外的其他地方使用。

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关键词：LinuxZstd

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