维信诺副总裁孙铁朋：柔性 OLED 价格将下探到千元机市场

维信诺是国内最早从事 OLED 研发、生产、销售的高科技企业之一，前身 是 1996 年成立的清华大学 OLED 项目组，是 OLED 行业标准的制定者之一。

近年，维信诺相继在北京、江苏、河北、安徽、广东多地构建完成的研发中心及大规模的生产线，如合肥、固安的 G6 全柔 AMOLED 生产线，昆山的 G5.5 AMOLED 生产线，广州的全柔 AMOLED 模组生产线以及霸州的 AMOLED 模组生产线。

2019 年，维信诺实现总营收 26.90 亿元，同比增长 51.26%; 归属于上市公司股东的净 利润 6403.03 万元，同比增长 84.85%。2020 年 Q1 公司营收 4.12 亿元，同比增长 99.49%。

近日，维信诺副总裁孙铁朋在由中国光学光电子行业协会液晶分会和日经 BP 主办的第十一届中国（上海）国际显示产业高峰论坛（简称 DIC Forum）上接受 TechWeb 采访，以下整理自采访内容。

TechWeb：合肥 G6 柔性屏产线即将在 2021 年 Q1 投产，眼下手机市场增速放缓、甚至有下滑趋势，维信诺会不会因此遇到产能过剩等问题？

孙：有两个因素共同影响 OLED 需求量。一方面是我们很容易看到的—手机产销增速放缓；另一方面，是 OLED 被广泛应用于智能手机，从而释放占有量。二者此消彼长，OLED 的空间还是足够的。

OLED 最早应用于三星高端，后续各大终端品牌旗舰机型逐步覆盖，我们看到全球的需求不断释放。OLED 的终端价格是一个金字塔结构，随着技术演进价格从金字塔顶端向下渗透。

柔性 OLED 的产能正在释放，覆盖机型从四千元逐步过渡到三千元，未来可能还会下探到千元机，即便手机产销量有所下滑，OLED 市场依然有很大增长空间。

TechWeb：未来有可能会大规模应用的屏下摄像头技术，维信诺目前有和厂商落实具体产品方案么？

孙：我们目前和许多知名品牌合作，未来会根据各厂商进度逐步推出终端产品。