美运营商与诺基亚、爱立信开始 5G 毫米波部署，计划 2021 年商用

（原标题：U.S. Cellular与诺基亚和爱立信开始5G毫米波部署）

据外媒报道，美国运营商 U.S. Cellular 已选择诺基亚和爱立信为其提供 24GHz、28GHz 和 39GHz 频段的 5G 毫米波设备。这家运营商现在已开始 5G 毫米波部署，并计划在 2021 年实现商用。

这家位于芝加哥的电信运营商在美国 20 个州提供 490 万个网络连接。截至目前，U.S. Cellular 仅在爱荷华州和威斯康星州的部分地区使用 600MHz 频谱进行了 5G 部署。2019 年底，U.S. Cellular 选择爱立信作为其在爱荷华州和威斯康星州地区进行 5G NR 硬件和软件部署的网络设备供应商。

一位 U.S. Cellular 发言人表示，该公司 “将很快宣布将在今年下半年获得 5G 服务的新市场 / 州的最新消息”。这位发言人称，随着技术和用例的不断发展，U.S. Cellular 计划在之后通过中频段和高频段频谱扩展其网络。

目前 U.S. Cellular 的网络采用的是 5G NSA 模式，这意味着其 5G 网络与其 LTE 核心网协同工作。当被问及是否计划升级至 5G SA 核心网时，上述发言人表示：“我们正在进行技术评估，并计划从今年开始进行实验室实验。”

今年年初，U.S. Cellular 预期其 2020 年资本支出将在 8.5-9.5 亿美元之间，该公司今年 4 月份发布的 2020 年第一季度财报中也未改变这一预期。

爱立信表示，该公司还将向 U.S. Cellular 提供 4G CBRS 设备和服务。U.S. Cellular 也参加了 FCC 上周开始的 CBRS PAL 拍卖。此次拍卖提供了总计 70MHz 可用频谱。许多无线运营商希望获得一些中频段频谱，以扩大其在主要城市市场中的网络。他们还可以使用 CBRS 频谱来为企业提供专网服务。

诺基亚则表示，该公司还向 U.S. Cellular 提供了诺基亚 AirFrame 系统，以支持虚拟化 RAN。