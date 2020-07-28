特斯拉计划发行债券融资 7.8 亿美元：Model S/X SUV/3 租约成抵押品

北京时间 7 月 28 日消息，特斯拉公司本周计划在资产支持债券市场融资 7.7953 亿美元，这是特斯拉在全球新冠肺炎大流行期间首次发行资产支持债券。

特斯拉将向投资者发行八类证券，最长到期时间是 2.7 年，多数获得了评级机构穆迪投资者服务的最高 3A 评级。穆迪数据显示，这是特斯拉今年首次安排此类债务交易。去年和 2018 年，特斯拉分别发行了一次、两次此类债券。这也是特斯拉在全球新冠肺炎大流行期间首次发行资产支持债券。

穆迪称，Model S 轿车和 Model X SUV 租约占据了特斯拉此次债券交易抵押品的一半，剩余抵押品为相对便宜的 Model 3 租约。在上一次美国重大危机中，美国消费者意外地优先偿还了汽车贷款，而不是房贷，这使得汽车租赁协议支持的债券很少出现信用问题，反而出现了一波丧失房屋赎回权的浪潮。这一事实可能有助于提振特斯拉债券的需求。

与此同时，在疫情搅动了其他多数行业之际，特斯拉的资产受到投资者追捧。上周，特斯拉第二季度盈利 1.04 亿美元，合每股 50 美分，令投资者感到意外。相比之下，特斯拉上年同期净亏损 4.08 亿美元，合每股净亏损 2.31 美元。特斯拉股价在周一上涨 8.7%，今年累计上涨了 268%。

定价方面，发行量最大的 1.1 年到期的 3A 级特斯拉债券信用利差 (spread)为比无风险基准利率 (例如美国国债)高出大约 50 至 55 个基点。利差的区间范围越广，说明违约的风险就越高。债券的定价会根据需求发生变化，但是目前到特斯拉债券定价要显著高于上周一般 3 年期汽车租赁债券的大约 40 个基点利差。

特斯拉尚未置评。