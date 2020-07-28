《Wallpaper Engine：壁纸引擎》登陆腾讯 WeGame 商店，即将开启测试

IT之家7月28日消息 壁纸引擎近期表示，WeGame版Wallpaper Engine官方商店页现已开放。《Wallpaper Engine：壁纸引擎》将于 7 月 30 日启动技术测试，只要加入 WeGame 壁纸引擎官方玩家群，即可自动获得测试资格，加满即止，群号：1126122095。将从测试用户中抽选 30 名赠送永久权限激活码。商店显示，将在8月份上线。

《Wallpaper Engine：壁纸引擎》不止是一个便利的动态壁纸制作工具，更是一个宝藏软件。它的 “宝藏”来自于全球用户分享的精彩壁纸，无数才华横溢的创作者就是它最大的宝藏。为了让更多用户加入到动态壁纸的创作与分享，WeGame 围绕 Wallpaper Engine 打造了 “壁纸专区”，在这里你将看到顶尖作者们令人叹为观止的优秀作品，你也将看到大神们分享他们的创作经验。如果在这里找不到你想要的壁纸，还可以通过 “求壁纸”板块，向其他用户求助。

软件介绍

IT之家获悉，Wallpaper Engine 使您可以在 Windows 桌面上使用动态壁纸。它支持各种类型的动画壁纸，包括 3D 和 2D 动画、网站、视频甚至某些应用程序。既可选择现有壁纸，也可创建自己的壁纸并在 WeGame 壁纸社区上分享！

特性

通过实时图形、视频、应用程序或网站让您的桌面充满活力。

使用您喜欢的颜色实现动画壁纸个性化。

使用可通过鼠标控制的交互式壁纸。

支持多种宽高比和原始分辨率，包括 16:9、21:9、16:10、4:3。

支持多显示器环境。

壁纸将在玩游戏时暂停，以节省性能。

在 Wallpaper Engine 编辑器中创建自己的动画壁纸。

从基本图片制成新的动态壁纸动画，或为壁纸导入 HTML 或视频文件。

在 WeGame 壁纸社区上分享和下载壁纸。

Wallpaper Engine 可以与任何其他 WeGame 游戏或应用程序同时使用。

支持的视频格式：mp4、WebM、avi、m4v、mov、wmv（对于本地文件，工坊仅支持 mp4）。

支持 Razer Chroma 和 Corsair iCUE。

性能

Wallpaper Engine 旨在提供有趣的体验，同时尽可能少占用系统资源。您可以选择在使用其他应用程序或全屏播放（包括无边框窗口模式）时自动暂停或完全停止壁纸，以免在玩游戏或工作时分散注意力或受到妨碍。许多微调质量和性能的选项使 Wallpaper Engine 可以完美地适合您的计算机。根据一般经验，3D、2D 和基于视频的壁纸表现最佳，而网站和应用程序需要占用您系统中更多的资源。强烈建议您使用专用 GPU，但不是必要要求。