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微软高管分享在厨房使用 Surface Duo 双屏手机照片

2020/7/28 14:22:33 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 28 日消息 在过去的几个月里，微软员工一直在 Twitter 上预热 Surface Duo，放出该机的一些照片，该公司计划在今年晚些时候推出这款双屏 Android 智能手机。

今天微软移动与跨设备体验主管 Shilpa Ranganathan 也在 Twitter 上展示了这款设备，从照片中可以看到 Surface Duo 放在厨房的桌子上，上面还打开了一个食谱。

越来越多的微软员工开始在社交媒体展示这款 Surface Duo，或许意味着该设备很快就会推出。

规格方面，Surface Duo 搭载了骁龙 855 SoC，搭配 6GB 内存和 64/256GB 存储空间。该设备还将拥有两块 AMOLED 5.6 英寸屏幕，分辨率为 1800×1350，支持指纹识别。据报道，该机还内置一块 3460 毫安时的电池，运行 Android 10 系统，采用微软 Launcher 作为用户界面，据报道，该机在推出后不久就会进行 Android 11 更新。

IT之家了解到，有消息称微软欲在三星 Galaxy Z Fold 2 之前推出 Surface Duo，如果属实的话，那么留给后者的发布时间已经不到一周的时间了。

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关键词：Surface Duo

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