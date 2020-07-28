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苹果 iPhone 12 Pro Max 电池容量曝光：4380mAh

2020/7/28 14:42:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 28 日消息 以曝光未发布产品的电池信息而闻名的 Twitter 用户 @the_tech_guy Twitter 此前曝光了三款 iPhone 12 的电池容量信息，今天该爆料人士再次曝光了一款 iPhone 12 的电池容量，高达 4380mAh。

根据之前的消息，苹果将在今年秋天发布四款 iPhone，包括一款 5.4 英寸机型，两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。先来回顾一下之前曝光的 iPhone 12 的电池容量：

‌‌iPhone 12‌‌（5.4 英寸）– A2471 – 2,227mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Max（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Pro（6.1 英寸）– A2431 – 2,775mAh

‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max（6.7 英寸）– A2466 – 3,687mAh

今天 @the_tech_guy Twitter 曝光的电池信息属于代号为 A2389 的 iPhone 12 机型，电池容量高达 4380mAh，考虑到这是目前曝光的容量最大的电池，因此该机很可能是‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max。

值得一提的是，此前在 C3 和 Safety Korea 认证平台上还有一个容量为 2,815mAh 的电池（型号 A2479）曝光。

IT之家发现，目前已经有至少五个容量各不相同的 iPhone 12 电池曝光，很难确定这些电池是否都属于新的 iPhone 12 系列机型，

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关键词：iPhone 12

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