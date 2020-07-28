索尼 PS5 所需处理器由日月光投资控股旗下两公司封装

7 月 28 日消息，据国外媒体报道，索尼在 6 月份已展示了采用了双色 “夹心”造型设计的下一代游戏主机 PS5，预计年底开始发售。

索尼 PS5，搭载的是由 AMD 专门为其设计的定制处理器，由芯片代工商台积电采用 7nm 工艺制造，在 6 月初就已开始出货。

外媒最新的报道显示，索尼 PS5 所需处理器的封装，全部是由日月光投资控股旗下的两家公司完成的。

具体而言，索尼 PS5 所需处理器的封装，是由日月光半导体制造股份有限公司和矽品精密工业股份有限公司完成的，这两家公司同为日月光投资控股的成员。

日月光投资控股，也是由日月光半导体和矽品精密两家公司组建而成，这两家公司在 2016 年的 6 月 20 日签署协议，共同组建新的产业控股公司。

外媒在报道中还表示，由日月光半导和矽品精密封装的 PS5 所需的处理器，已经开始向索尼交付，消息人士表示，由于 PS5 预计在年底发售，所需处理器的出货量，在三季度晚些时候预计会达到顶峰，以支撑四季度的第一波发售。

外媒在报道中还表示，索尼 PS5 的销售周期，预计会缩短到 5 年，未来 5 年的出货量，预计在 1.2 亿台——1.7 亿台，这也就意味着日月光半导和矽品精密需要封装的处理器，将超过 1 亿块。