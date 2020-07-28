继 Open RAN 之后，HPE 又瞄准了 5G 开放核心网

(原标题：继Open RAN之后，HPE又瞄准了5G开放核心网……)

据外媒报道，HPE 已创建了一个新的 5G 实验室，电信运营商和供应商可以在此实验室中对多个供应商的各种核心网网络功能的性能和互操作性进行测试和验证。

该实验室位于科罗拉多州柯林斯堡，但 HPE 全球范围内的客户和合作伙伴可以对其进行远程访问。HPE 提供人员来管理和操作现场环境，以及帮助进行集成和测试。

诺基亚是签署实验室首发的主要合作伙伴之一，该合作旨在使平台提供商和电信运营商共同致力于开放和统一的 5G 核心网解决方案。其他合作伙伴包括 Affirmed Networks、Casa Systems、英特尔、Openet、Metaswitch 和红帽。上周，Amdocs 宣布计划以 1.8 亿美元现金收购 BSS 供应商 Openet，以扩大其 5G 产品组合。

HPE CMS 产品管理副总裁 Domenico Convertino 表示，该实验室的最终计划是 “为 5G 运营商提供一个加速器，使其能够提供服务，并通过网络盈利”。HPE 表示，不同规模的供应商都对此很感兴趣。

“尽管大多数供应商都宣称开放性是势在必行的，但验证非专有解决方案的唯一方式是演示跨网络、功能和厂商的端到端用例。”Domenico Convertino 说。

该实验室的工作基于 HPE 的 5G 产品组合，包括其 5G Core Stack，该产品使运营商能够交换网络功能（NF），并与任何独立软件供应商（ISV）或 “同类最佳”解决方案提供商进行测试。因此，可以对来自不同供应商的多种网络功能进行测试和验证，但它仍依赖于 HPE 与其 5G Core Stack 进行集成。

实验室工作还包括 HPE 的电信云、针对核心网和边缘的电信蓝图，以及用于企业和 Wi-Fi 6/5G 互联的 Aruba 网络设备。独立软件供应商需要加入 HPE Partner Ready 合作伙伴才能访问实验室，以证明其符合 3GPP 标准，并利用 HPE 的 5G 生态系统。

至于在实验室中验证过的 HPE 解决方案不同变体的可用性，Domenico Convertino 说，HPE 可以直接进行销售，或者通过渠道合作伙伴和集成商进行销售。他指出，有些客户想要一个完整的 5G 解决方案，而另一些客户则希望通过多个供应商进行采购。

“除了这些选择外，我们还将实验室视为一个可以容纳其他类型参与者的地方，比如那些为企业提供垂直领域特定解决方案的企业。”Domenico Convertino 表示。

在美国，该实验室同时瞄准 Tier 1 运营商和小型或区域性运营商的参与。据 Domenico Convertino 称，HPE 最近赢得了一家全球大型通信服务提供商的 5G 核心网解决方案合作交易，但并未透露具体公司名称。他说，HPE 还通过合作伙伴以及自身直接获得了与小型运营商的几项 5G 合作交易。

Orange 刚刚在巴黎成功完成了一次技术演示，该演示使用了一套机器人工具包，利用 HPE 和 Casa Systems 实现了自动化 5G 网络切片编排。这些公司表示，这一演示表明了云原生 5G 核心网能够 “识别具有特定服务水平协议（SLA）参数的关键服务或应用在通用网络切片上服务质量（QoS）的下降，并通过按需创建一个新的专用网络切片来自动进行自我校正”。

去年 11 月，三星与 HPE 和 Openet 一起集成了一张具备多厂商互操作性的云原生 5G SA 核心网。不过，在 HPE 这一 5G 实验室发布会上，三星并未被指定为合作伙伴。

HPE 的 “Open 5G”定义

最近，无线接入网（RAN）的开放性引发了行业的广泛关注，但 HPE 这一实验室则在发布之初专注于 5G 核心网。

目前大多数的 5G 部署都采用 5G NSA 模式，这种模式依赖于 4G 核心网基础架构。但是，许多运营商都已经宣布即将转向 5G SA 模式。根据 HPE 的说法，5G SA 核心网将实现整体管理、数据共享，并能够虚拟切分成虚拟的 5G 网络，以满足特定的用途和需求。

关于 HPE 如何定义 “Open 5G”，Domenico Convertino 给出了以下回应，首先聚焦于 3GPP 对 5G 的定义，其设计原则如下：

将用户平面功能与控制平面功能分离，以实现可扩展性、演进和灵活部署；

接入网不可知论，拥有一个可使用不同接入技术（包括 3GPP 和非 3GPP 网络）的融合核心网；

使用基于服务的架构，而不是点多点集成参考点。

此外，HPE 认为，真正的 Open 5G 具有广泛使用标准IT工具和技术（如红帽 OpenShift Container 平台）的特点，以及：

使用标准接口（如 3GPP nUDSF）分离数据和调用处理，以独立于网络功能之外存储会话状态和用户配置文件，从而有助于网络扩展和动态工作负载放置；

将多个供应商的网络功能结合在单个 5G 核心网中，利用单个 CI/CD 链，使电信运营商能够快速调整网络来适应不同用例或供应商生态系统的变化。

然而，最初采用这些设计原则是迄今为止电信世界运行方式的一个重大转变。他指出，随之而来的是一段适应期。HPE 5G 实验室的目标是缩短这个时间框架表，通过给利益相关者一个地方来测试新解决方案，以确定他们是否已经准备好大规模采用该解决方案。

Domenico Convertino 谈到，一旦正确地落实了这些设计原则，“电信运营商将能够以比以往更快的速度和更低的风险引入新的供应商到他们的网络中，这是一种真正的即插即用体验。”