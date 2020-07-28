英特尔薪酬最高高管之一离职，原部门一分为五

继上周宣布 7nm 工艺制程延期后，英特尔今日又宣布其硬件负责人和首席工程师 Venkata（Murthy）Renduchintala 博士将于 8 月 3 日离开英特尔。

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Renduchintala 曾是英特尔 CEO 潜在人选

相关资料显示，Renduchintala 博士于 2015 年离任高通副总裁和高通 CDMA 技术（QTC）联席总裁加入英特尔，最初负责英特尔新业务部门 “技术、系统架构和乐乎部门（TSCG）”。2016 年，他向公司其他高层领导发送了一份备忘录，制定了解决 “竞争力差距”的紧急计划。

英特尔在谈到 Renduchintala 时，表示 Renduchintala 的团队汇集了英特尔所有主要技术、工程和制造职能，这些职能包括半导体工艺技术、制造和操作、系统和产品体系结构、IP 开发、设计和片上系统工程、软件和安全以及管理英特尔实验室。

根据英特尔 2020 年的股份委托说明书，Renduchintala 是英特尔公司内部薪酬最高的高管之一，截止 2019 年 12 月 28 日，其年度总薪酬约为 2688 万美元。

Venkata（Murthy）Renduchintala

Renduchintala 曾经被认为是可以接管 Brian Krzanich，担任英特尔首席执行官的候选人之一，后者因与员工之前存在违反公司政策的关系，于 2018 年辞去首席执行官一职。

Renduchintala 领导的部门一分为五

在英特尔的官方公告中，表明由 Renduchintala 领导的 TSCG 小组将拆分为 5 个小组，小组领导者直接向 CEO 汇报工作，由于这些变化，Renduchintala 将离职。具体如下：

2020 年 7 月 27 日，英特尔首席执行官 Bob Swan 宣布对公司的技术组织和执行团队进行变更，以加强产品领导地位，提高工艺技术执行的重点和责任心。即日起，技术、系统架构和客户部门（TSCG）将分为以下团队，其领导将直接向 CEO 汇报：

技术开发由 Ann Kelleher 博士领导。

Kelleher 是一位出色的英特尔领导者，曾担任英特尔制造部门负责人。在 COVID-19 大流行期间，她确保了部门的持续运营，提高供应能力以满足客户需求，并在英特尔 10nm 制程的加速发展中有所贡献。

现在，她将领导领导英特尔专注于 7nm 和 5nm 工艺的技术开发。

负责技术开发的 Mike Mayberry 博士将在这一过渡期间提供咨询和协助，直到他年底退休。Mayberry 在英特尔拥有 36 年的创新记录，在此期间，他在技术开发方面做出了重要贡献，并担任英特尔实验室的领导者。

制造和运营由 Keyvan Esfarjani 领导。

Esfarjani 最近领导了英特尔非易失性内存解决方案部门（NSG）的制造生产，在这一岗位上，他制定了英特尔内存制造的战略，并领导了内存容量的快速扩展。

现在，他将领导全球制造业务，并接管 Kelleher 的工作来推动产品升级和新晶圆厂产能建设。

设计工程暂时由 Josh Walden 领导。

Walden 是技术制造和平台工程领域的公认领导者。最近，他一直领导英特尔产品保证和安全小组（IPAS），该小组将继续向他报告。

架构、软件和图形继续由 Raja Koduri 领导。

Koduri 负责推动英特尔架构和软件战略以及专用图形产品组合的发展。在他的领导下，英特尔会继续讲开发软件功能作为一项战略投资，并进一步利用云、平台、解决方案和服务专业知识来扩展软件工程。

供应链将继续由 Randhir Thakur 博士领导。

Thakur 将担任首席供应链官直接向首席执行官报告，Thakur 和他的团队负责确保供应链是英特尔的竞争优势。

由于这些变化，Murthy Renduchintala 将于 2020 年 8 月 3 日离开英特尔。

“我期待与这些才华横溢，经验丰富的技术领导者直接合作，他们每个人都致力于在关键执行阶段推动英特尔向前发展。”Bob Swan 说： “我也要感谢 Murthy 在帮助英特尔转变我们的技术平台方面所发挥的领导作用。我们拥有历史上最多样化的领导产品组合，由于我们拥有创新和分解战略的六大支柱，我们在为客户构建，包装和交付这些产品方面具有更大的灵活性。”

英特尔今年已有 4 位高管离职

近几个月来，英特尔变动不少。

今年 3 月，英特尔首席人工智能高管 Naveen Rao 离职，此前英特尔决定终止 Nervana 的开发；5 月，英特尔通讯连接业务部门负责人 Craig Barrat 离职；6 月，英特尔顶级芯片设计师 Jim Keller 因个人原因辞职，但承诺在接下来 6 个月里继续担任公司顾问，协助交接工作。加上 Murthy Renduchintala，共计 4 位重要高管从英特尔离职。

此外，在上周的财报会上，英特尔宣布 7nm 工艺制程延期，并可能启动应急计划，将芯片外包给第三方晶圆厂。这一消息传出后，英特尔股票大跌，其竞争对手 AMD 在在周四停盘时上涨。

原本，英特尔计划 9 月推出 Xe 独立显卡，据外媒报道，为了让 Xe 独立显卡更有竞争力，英特尔已经与台积电达成协议，预定了台积电明年 18 万片 6nm 芯片。

如果真的将芯片外包，这家五年前芯片制程领先的公司，将面临被其他芯片公司超越的风险或走向转型。英特尔的未来如何，你怎么看？

文中图片源自英特尔官网