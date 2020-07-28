德国电信 5G 网络已覆盖德国一半人口

北京时间 7 月 28 日下午消息 德国电信展示了在 5G 部署方面的进展，称其已提前实现了 2020 年覆盖德国一半人口的目标，现在计划在年底前以该技术覆盖三分之二的人口。

该运营商表示，在过去五周内它已安装了 1.8 万个 5G 天线单元，使这一数字达到了 3 万个，覆盖了超过 4000 万人。今年 4 月，德国电信提出了一个目标，要在 2020 年底前覆盖德国 8000 多万人口中的一半。

其 5 网络已覆盖了 3000 个城镇，在经历了一个备受诟病的频谱分配过程后，于 2019 年 7 月在柏林和波恩首次推出了 5G 网络。

相比之下，其竞争对手沃达丰德国公司在上周的财务报告中表示，计划在 2020 年底前以 5G 网络覆盖 1000 万人。西班牙电信德国公司的目标是到 2022 年覆盖 1600 万人，今年将覆盖柏林、汉堡、慕尼黑、法兰克福和科隆。

该国市场的另一玩家，新进入者 1&1 Drillisch，仍处于 5G 部署的早期阶段，进展因新冠肺炎疫情而推迟。

德国电信技术负责人沃尔特 · 戈登尼斯（Walter Goldenits）称赞这一覆盖水平是德国数字化的 “一大步”，并补充称该公司将继续以 “同样的力度”部署该技术，以实现其新目标。