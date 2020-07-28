扫地机器人的进阶用法：双目远程操控的智能清洁管家

很多用户在买回扫地机器人之后，因为对用法不是很了解，所以只会在平常打扫卫生时拿出来用一下。其实，扫地机器人的各种功能已经非常智能，一些功能先进的扫地机器人已经支持远程控制和语音操控，堪比智能清洁管家。

石头科技最近发布了扫地机器人 T7 Pro，其中的一大杀器就是新升级的双目系统，这个在无人机、自动驾驶上广泛使用的技术让远程遥控扫地机器人成为可能。

IT之家了解到，石头扫地机器人 T7 Pro 的远程控制功能比远程控制更为进阶，它不是单纯地远程控制扫地机器人进行无脑清扫。如图所示，石头扫地机器人 T7 Pro 的 AI 双目避障系统支持遥控模式下实时看到周边环境，像一个远程移动摄像头，通过石头的 “眼睛”可以远程掌握实时清扫进度，实时 “看家”查看家里的宠物是否 “越狱”等等。

同时，双目避障系统也让石头扫地机器人 T7 Pro 能够更精确地避开插线板、底座、鞋子等 7 类常见障碍物，路线更加准确。对于宠物一族或是地面环境复杂的居家人士来说，也可以放心远程操控。毕竟，石头扫地机器人 T7 Pro 还有 “远程移动摄像头”这一大杀器，真正实现人不在家，却实时掌握清扫情况。

通过 T7 Pro 的远程遥控，在外出时依旧能够做到 “哪里脏就扫哪里 “，人不在家也能实现”智能清洁 “，推开门就能拥有干净整洁的家居环境，获得扫地自由。

回到家中使用 T7 Pro 时，也不仅仅只能单一地通过 APP 遥控，石头扫地机器人 T7 Pro 支持米家和小爱同学，又可以通过米家接入 Siri，此外还支持小度和天猫精灵控制，多终端多平台。通过米家 App 连接石头扫地机器人 T7 Pro 后，便可以通过小爱同学对机器人进行语音控制，清扫、暂停、回充都是一句话的事。

IT之家发现，通过后续的 OTA石头 T7 Pro 还新增了传音功能，在遥控 T7 Pro 时，通过 APP 发送语音，T7 Pro 就可以带着原声传递给周围的人。这个趣味性的功能用来远程逗猫狗或逗家人会有意想不到的效果。T7 Pro 后续还会通过 OTA 会持续完善增加障碍物识别种类，让避障更加精准。