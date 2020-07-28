宝马宣布产品线重大改革：将为 5 系、7 系、X1 推出纯电动版

IT之家 7 月 28 日消息 宝马曾抢先大部分汽车厂商率先推出了 i3 和 i8 等纯电动车型，但后来决定专注于插电式混合动力车。现在，宝马宣布其产品线的重大改革，将为旗下主流的 5 系、7 系和 X1 汽车提供全电动版本。

“在十年内，我们的目标是在道路上总共有超过 700 万辆电气化的宝马集团车辆，其中约三分之二的车辆采用全电动传动系统，”该公司在一份新闻稿中写道。

这些级别的所有车辆都将提供全电动、插电式混合动力和汽油（加上欧洲的柴油）的 48 伏轻度混合动力系统。宝马计划到 2023 年拥有 25 款电气化车型，其中一半为纯电动车。宝马表示：“我们的目标是将车辆每行驶一公里的二氧化碳排放量减少 40%。”这符合欧盟要求到 2030 年将排放量降低 37.5% 的规定。

宝马表示，他们正在采取其他措施来减少排放，比如根据碳足迹选择供应商，在城市中自动将插电式混合动力车切换为全电动模式，以及将高管奖金与减排挂钩。

IT之家了解到，明年宝马将提供 5 款纯电动车，包括宝马 i3、Mini Cooper SE、宝马 iX3、MBW iNext 和宝马 i4。宝马首席执行官 Oliver Zipse 表示，纯电动版 7 系将与下一代 7 系一起到来，但他没有给出 5 系或 X1 纯电动版的推出日期。