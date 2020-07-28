阿里云、腾讯云「卡位战」

今年，受到新冠肺炎疫情、「新基建」、「上云用数赋智 」行动多重因素的影响，腾讯云业务扩张、布局的步伐明显加快了。先是 7 月初，清远可容纳百万台量级的数据中心正式开服，接着，腾讯政务公布全新的战略升级。

不仅如此，腾讯云与阿里云的「排位争夺赛」也更加激烈。

同样是 7 月初，路透社报道，腾讯云在与阿里云的竞争中，策略愈发激进。比如，今年 2 月防控期间，为解决腾讯会议上企业视频需求的激增，腾讯云在八天之内新增了 10 万台服务器；今年腾讯云招聘 3000 多名员工；腾讯将在未来五年，在新基建领域投资 5000 亿元人民币，阿里云则在未来三年投资 2000 亿元。

据路透社报道，腾讯云一名销售表示「腾讯云与阿里云的竞争非常激烈，销售团队正在争取每一个订单。」而一位阿里云负责工业领域的员工张亮也向极客公园证实了，「上半年与腾讯云的竞争确实很激烈。」

战略产品逐渐趋同

事实上，阿里云、腾讯云作为国内云计算「双寡头」，连续多年分别占据第一、第二的位置。两者份额此消彼长，更像一场「零和游戏」。

一方面，中国乃至全球云服务需求暴涨。另一方面，云计算业务营收、价值对阿里、腾讯整体贡献越来越大。2019 年，腾讯云同比增长 86.8%，2020 财年，阿里云同比增长 62%。两家都在增长，但腾讯云的增速更快一些。

云计算将成为未来阿里巴巴与腾讯最重要的「战场」之一。

里昂证券 CLSA 分析师梁向奕曾表示，「腾讯云可以直接与阿里云竞争，将来，两者的差距有望进一步缩小。」

抛开两者份额的差距，其实，腾讯云与阿里云各有优势。比如，阿里云与支付宝等数字服务深度集成，占据国内金融云解决方案的近半数份额。而腾讯云优势在于流媒体视频、游戏领域，接近七五成的游戏厂商选择腾讯的云服务。

两者的定位也各具特色。阿里云秉承赋能中小型企业，带动产业。今年，提出「云钉一体」，与 Wintel 联盟类比，阿里云作为新型计算架构，钉钉作为新型操作系统。强化钉钉的平台属性，其作用更像一个中台、「集成器」。

而腾讯云强调做产业的「连接器」，通过 C2B 模式，用 C 端的经验服务 B 端用户，再通过 B 端的技术服务强化 C 端体验。

尽管，两者说法不同，但背后的逻辑是相通的。

腾讯刘炽平曾说过，「云计算行业发展迅速，我们仍处于基本服务阶段。将来，腾讯将进入毛利率更高的 PaaS、SaaS 层。同时，云服务是的我们其他业务受益，如金融、支付、广告。」

相比于美国 SaaS 市场的成熟度，国内 IaaS 市场发展最快，占比最大，而 PaaS、SaaS 市场潜力有待挖掘。2019 年 3 月，阿里云推出「SaaS 加速器计划」，自己不做 SaaS，坚持被集成；年底，腾讯云推出「千帆计划」，包括 SaaS 加速器、SaaS 技术联盟和 SaaS 臻选三项。

两者的底层逻辑都是通过 SaaS 生态，带动 PaaS、IaaS。其本质，就是解决的是云计算产业的生态问题，为企业与云之间，搭建桥梁。

所以，两者的战略是相似的，即比拼的是自身云生态体系，以及外部云生态系统的构建能力。同时，今年疫情后，两者又把目标瞄准了相同的领域，企业服务、政务、教育。

既然，从策略到平台产品是趋同的，那么第一名与第二名的差距在哪？

第一与第二的距离有多远？

极客公园采访多位销售、第三方代理，得出结论基本一致，「腾讯云与阿里云没有太大差别，区别可能在定价策略方面，腾讯云定价往往更便宜一些。」

今年年初，Develop Paper 对比了阿里云和腾讯云 IaaS 层，云服务器、云数据库、对象存储三个基本产品的关键指标。结果发现，在 IaaS 层的三个基本产品上，腾讯云价格比阿里云低廉，同时，腾讯云的性能指标也不亚于阿里云，甚至某些参数比阿里云表现更优。

那么，阿里云真的仅仅是依靠「先发优势」、规模效应，占据的国内大部分市场份额吗？

腾讯云比阿里云晚了整整四年。「阿里云更成熟一些，相比之下，腾讯云很多策略比较慢。比如，阿里云很早就通过 SaaS 策略拉动云服务了。」腾讯云销售 Linda 说。

阿里云员工张亮则认为，阿里云不只是起步早。他告诉极客公园，虽然，阿里巴巴的基因是赋能中小企业，但阿里云在工业领域服务大型企业，优势突出，是经过长期不断试错积累起来的行业经验。比如，提供智能服务、智能制造，解决订单库存、能耗、产品一致性等问题。

而工业领域服务大企业恰恰是腾讯云的短板。「腾讯云还还没有摸到门，更多是通过投资换大型企业的项目。尤其疫情期间，不少中小型工业、制造企业都在勒紧裤腰带求生存，这种情况下，腾讯云对接工业制造中小型企业会更加困难。总体来看，在工业领域，腾讯云走的是阿里云两年前的老路。」

2019 年 7 月，日经新闻曾报道，上海安畅网络科技有限公司因获得腾讯 1 亿元人民币投资，转而采用了腾讯云。该知情人士称，腾讯招募了很多类似于安畅的商业伙伴，这也是为何腾讯云市场份额迅速扩大的原因。

腾讯云销售 Linda 也颇为认同，她向极客公园表示，腾讯云增长很快，主要得益于腾讯投资系的带动，比如，拼多多一直使用腾讯云，去年开始加码服务器，用云量增长很快。

IDC 分析师刘丽辉曾说，除了制造等客户，阿里云和腾讯云起点相同。

其实，近几年，云服务市场已高度同质化，无论是产品形态，还是技术理念，基本一致。最终比拼的还是服务质量。

「腾讯投资的互联网、游戏行业都很不错，但是销售服务流程、内部管控有不少需要优化。比如，销售与产品团队信息同步不到位等。」Linda 说。

不过，腾讯云依然有很多机会。阿里云员工张亮指出，在教育等 C 端领域，腾讯因微信、QQ 社交工具触达的用户更多，与用户建立起的连接比阿里更强。腾讯也投资了很多教育机构，如 VIPKID、猿题库等。所以，腾讯云的优势或在于教育等行业。

此外，中国云巨头在东南亚等海外市场的投资也进入高速增长期。Synergy Research Group 数据显示，国内云厂商比 AWS、谷歌等更为激进，布局海外成为新标的。

阿里云与腾讯云的竞赛尚处于中场，930 变革后的腾讯云更需要业绩来证明自己。