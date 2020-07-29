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马斯克未来几周内有望再解锁 20 亿美元奖金

2020/7/29 6:22:30 来源：新浪科技 作者：- 责编：问舟/实习
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（原标题：马斯克有望解锁第三档薪酬奖励 未来几周内将再获20亿美元）

特斯拉公司不断上涨的股价已经让首席执行官伊隆 - 马斯克（Elon Musk）收取了他天价奖金计划中的两笔，金额高达 39.4 亿美元。

根据该公司估计，现在他距离获得第三笔奖金最多还有两个月时间，他将再次获得数十亿美元。

特斯拉周二发布的申报文件称，除非公司股价长期下跌，否则该公司六个月的平均追踪市值有望在第三季度的某个时候超过 2000 亿美元。这将为马斯克解锁 169 万份股票期权，价值约 20 亿美元。

该文件称，触发这笔奖金的另一项业绩标准 -- 在连续四个季度累计实现 30 亿美元的调整后未计利息、税项、折旧及摊销的盈利 -- 已经实现。

特斯拉股价今年以来已经上涨了两倍多，使其成为世界上市值最高的汽车制造商，尽管该公司生产的汽车数量只有传统竞争对手的零头。上周该公司公布了连续第四个季度实现盈利，这可能为其加入标普 500 指数铺平道路。

根据特斯拉的估计，马斯克的薪酬 -- 一个有史以来企业 CEO 和其董事会所达成的最高酬劳协议 -- 包括 2030 万份期权，并被分成 12 笔；如果所有目标都达成，可能会给其创始人带来超过 500 亿美元的奖金。

根据彭博亿万富翁指数，49 岁的马斯克已经加入世界上最富有者的行列，财富总额 723 亿美元。

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关键词：马斯克

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