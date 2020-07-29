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IntelliJ IDEA 2020.2 稳定版发布

2020/7/29 7:48:25 来源：开源中国 作者：局长 责编：问舟/实习
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IntelliJ IDEA 2020.2 稳定版已发布，此版本带来了不少新功能，包括支持在 IDE 中审查和合并 GitHub PR、新增加的 Inspections 小组件(Inspections Widget)支持在文件的警告和错误之间快速导航、使用 Problems 工具窗口查看当前文件中的完整问题列表，并在更改会破坏其他文件时收到通知。

此外还有针对部分框架和技术的新功能，包括支持使用 Jakarta EE 9 以及改进对 Quarkus, Micronaut, Amazon SQS API 和 OpenAPI 的支持（适用于旗舰版）。

新版下载地址：https://www.jetbrains.com/idea/download/

Java

  • 支持 Java 15：更新对 Records 功能的支持，还增加了对 Sealed 类的基本支持。当然也提供了对文本块(Text Blocks)的全面支持

  • 相关问题内嵌提示：如果在更改具有外部用法的类、方法或字段的签名时引入错误，IDE 将通过内嵌提示发出通知。点击相关问题内嵌提示，IDE 将打开 Find 工具窗口，列出外部文件中出现的所有相关问题

  • 查明运行时异常的原因：为异常堆栈跟踪分析添加了数据流分析。点击堆栈跟踪时，IDE 可能会将您带到代码中出现异常的确切位置，并提供建议来帮助您了解发生此错误的原因

  • 更好的 Stream API 方法自动补全：可以直接在集合或数组中输入 Stream API 方法名，IDEA 会自动插入 'stream()'。这适用于任何流操作。

  • 可以轻松地从结构搜索中创建检查，并为每个检查指定不同的描述和严重性

  • Java 实时模板简化：不再需要搜索 Java 相关模板，因为新的 Java 节点包括所有普通、环绕、其他、输出和迭代组。使用者将更容易找到适合需求的实时模板，也可以使用单独的 Groovy 节点

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#java

编辑器

  • Inspections 小组件：简化了对警告、错误和其他问题的搜索，可以通过按 F2 或点击箭头图标轻松导航。在 Inspections 小组件中，可以选择是否高亮显示相关问题：不显示、仅显示错误或显示所有问题

  • Problems 工具窗口：显示与当前文件有关的警告和错误以及问题描述。在此工具窗口中，可以右键点击问题导航到遇到问题的代码行，然后使用 Alt+Enter 逐个修复

  • 意图操作预览：为了试验应用意图操作的可能结果，现在可以预览其结果，然后再实际应用到代码中

  • 改进的拼写检查器：内置拼写检查器已改进，运行速度更快，可以滤除无关建议，并根据上下文对有效建议进行排名

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#editor

版本控制

  • 全面支持 GitHub PR：现在整个 GitHub PR 工作流程可以直接在 IntelliJ IDEA 完成。包括浏览、指派、管理以及合并 PR、查看时间线和内联评论、提交评论、审查以及接受更改

  • IntelliJ IDEA 2020.2 支持在 WSL 2 中安装的 Git，用于处理 Linux 或 Windows 文件系统中的项目

  • 改进了 Git 操作对话框：修改了 Merge、Pull 和 Rebase 对话框的外观一致性。此外还改进了对话框，使其可以清楚地标识待执行的 Git 命令，并加入一些缺失选项，还向 Pull 和 Merge 对话框分别添加了 --rebase 和 --no-verify

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#version-control

终端

  • 从终端运行 IDE 功能的选项：现在可以直接从终端调用 IDE 功能。通过 IntelliJ IDEA 2020.2，可以使用 Ctrl + Enter / Cmd + Enter 快捷键在相应 GUI 中运行高亮显示的命令。如果希望在调试模式下运行高亮显示的命令，请使用 Ctrl + Shift + Enter / Cmd + Shift + Enter。通过此博客详细了解该功能

详细更新内容查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew

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关键词：IDEA

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