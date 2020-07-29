IntelliJ IDEA 2020.2 稳定版发布

IntelliJ IDEA 2020.2 稳定版已发布，此版本带来了不少新功能，包括支持在 IDE 中审查和合并 GitHub PR、新增加的 Inspections 小组件(Inspections Widget)支持在文件的警告和错误之间快速导航、使用 Problems 工具窗口查看当前文件中的完整问题列表，并在更改会破坏其他文件时收到通知。

此外还有针对部分框架和技术的新功能，包括支持使用 Jakarta EE 9 以及改进对 Quarkus, Micronaut, Amazon SQS API 和 OpenAPI 的支持（适用于旗舰版）。

新版下载地址：https://www.jetbrains.com/idea/download/

Java

支持 Java 15：更新对 Records 功能的支持，还增加了对 Sealed 类的基本支持。当然也提供了对文本块(Text Blocks)的全面支持

相关问题内嵌提示：如果在更改具有外部用法的类、方法或字段的签名时引入错误，IDE 将通过内嵌提示发出通知。点击相关问题内嵌提示，IDE 将打开 Find 工具窗口，列出外部文件中出现的所有相关问题

查明运行时异常的原因：为异常堆栈跟踪分析添加了数据流分析。点击堆栈跟踪时，IDE 可能会将您带到代码中出现异常的确切位置，并提供建议来帮助您了解发生此错误的原因

更好的 Stream API 方法自动补全：可以直接在集合或数组中输入 Stream API 方法名，IDEA 会自动插入 'stream()'。这适用于任何流操作。

可以轻松地从结构搜索中创建检查，并为每个检查指定不同的描述和严重性

Java 实时模板简化：不再需要搜索 Java 相关模板，因为新的 Java 节点包括所有普通、环绕、其他、输出和迭代组。使用者将更容易找到适合需求的实时模板，也可以使用单独的 Groovy 节点

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#java

编辑器

Inspections 小组件：简化了对警告、错误和其他问题的搜索，可以通过按 F2 或点击箭头图标轻松导航。在 Inspections 小组件中，可以选择是否高亮显示相关问题：不显示、仅显示错误或显示所有问题

Problems 工具窗口：显示与当前文件有关的警告和错误以及问题描述。在此工具窗口中，可以右键点击问题导航到遇到问题的代码行，然后使用 Alt+Enter 逐个修复

意图操作预览：为了试验应用意图操作的可能结果，现在可以预览其结果，然后再实际应用到代码中

改进的拼写检查器：内置拼写检查器已改进，运行速度更快，可以滤除无关建议，并根据上下文对有效建议进行排名

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#editor

版本控制

全面支持 GitHub PR：现在整个 GitHub PR 工作流程可以直接在 IntelliJ IDEA 完成。包括浏览、指派、管理以及合并 PR、查看时间线和内联评论、提交评论、审查以及接受更改

IntelliJ IDEA 2020.2 支持在 WSL 2 中安装的 Git，用于处理 Linux 或 Windows 文件系统中的项目

改进了 Git 操作对话框：修改了 Merge、Pull 和 Rebase 对话框的外观一致性。此外还改进了对话框，使其可以清楚地标识待执行的 Git 命令，并加入一些缺失选项，还向 Pull 和 Merge 对话框分别添加了 --rebase 和 --no-verify

详情查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew/#version-control

终端

从终端运行 IDE 功能的选项：现在可以直接从终端调用 IDE 功能。通过 IntelliJ IDEA 2020.2，可以使用 Ctrl + Enter / Cmd + Enter 快捷键在相应 GUI 中运行高亮显示的命令。如果希望在调试模式下运行高亮显示的命令，请使用 Ctrl + Shift + Enter / Cmd + Shift + Enter。通过此博客详细了解该功能

详细更新内容查看 https://www.jetbrains.com/idea/whatsnew