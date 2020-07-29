（原标题：澳大利亚两运营商就 5G 覆盖开撕：澳洲电讯起诉 Optus 广告误导消费者）

据《悉尼先驱晨报》报道，澳大利亚运营商澳洲电讯（Telstra）对竞争对手 Optus 提起法律诉讼，称后者在其移动网络质量的优越性方面误导了消费者。

澳洲电讯对于暗示 Optus 网络覆盖澳大利亚的比例高于竞争对手的广告表示担忧，该广告自 2019 年 8 月开始播出。澳洲电讯正在寻求法院命令以禁止 Optus 发表暗示网络优势的言论，并呼吁停止这种公开宣传。

但是 Optus 负责监管和公共事务的副总裁安德鲁 · 谢里丹（Andrew Sheridan）告诉 Mobile World Live，该运营商没有放弃的计划。

“Optus 的全国移动网络覆盖澳大利亚的范围比以往任何时候都大，因为这是我们最大最好的网络，自 2015 年以来为此投资了 60 多亿澳元。我们将继续大力宣传它，因为它在对人们最重要的地方提供了覆盖。”他说道。

他还补充说，该运营商为其网络覆盖的深度和广度感到自豪，并将澳洲电讯的行动视为 “一个表明其所宣称的差异化点不断减少的明显迹象”。

Optus 声称，澳洲电讯在新冠肺炎疫情期间提高了价格。

《悉尼先驱晨报》指出，自 2014 年以来，两家公司一直在广告内容方面发生争执。

GSMA 移动智库将澳洲电信列为今年第二季度澳大利亚最大的运营商，基于 1660 万的移动连接数，而 Optus 以 1040 万位居第二。