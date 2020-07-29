Windows 版 PyTorch 开发维护权已移交至微软

Facebook 通过 PyTorch 官方博客宣布，微软已扩大了对 PyTorch 社区的参与，现在拥有 PyTorch 在 Windows 上的开发和维护所有权。

PyTorch 是基于 Torch 的开源 Python 机器学习库，由 Facebook 的人工智能研究团队开发。特斯拉的自动驾驶和 Uber 的 Pyro 等深度学习项目都构建于 PyTorch 之上。

此前，Facebooks 的工程师们做了大量努力，在 Windows 上添加了对 PyTorch 的支持。但由于资源有限，Windows 对 PyTorch 的支持落后于其他平台。例如，Windows 上缺少对 PyTorch 的官方 PyPI 支持，用户的安装体验不太流畅；某些 PyTorch 功能在 Windows 平台上也根本不可用，像是 TorchAudio 域库和分布式训练支持等等。微软的加入将会在很大程度上改进这一局面。

随着 PyTorch 1.6 版本的发布，通过使测试覆盖范围与 Linux 的 PyTorch 核心及其域库保持一致，并使教程测试自动化，Windows 版本的核心质量大幅提高。官方表示在之后的版本中将继续改进 Windows 上 PyTorch 的体验，接下来的重点，也是社区中呼声最高的，是对分布式训练的支持，以及更好的 pip 安装体验。

在今年的 Build 2020 大会上，微软宣布计划为 WSL 提供 GPU 计算支持，PyTorch 将在其中起到不小的作用。现阶段，WSL2 已获得对 GPU 的初始支持，其中就包含对 PyTorch 的支持，WSL 用户可以直接运行本地 PyTorch 程序，进行机器学习。

微软扩大对 PyTorch 的支持，成为其开发和维护者，无疑也将为 WSL 带来更好的用户体验。