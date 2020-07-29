贝索斯前妻离婚后捐款 17 亿美元，身家超 600 亿

7 月 29 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）前妻麦肯齐 · 斯科特 （MacKenzie Scott）宣布，自从离婚以来，她已经向各类慈善机构捐赠了近 17 亿美元个人财富。

图：亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯及其前妻麦肯齐 · 斯科特

到目前为止，麦肯齐选择捐款的目标包括支持种族、LGBTQ + 和性别平等的机构，以及致力于应对气候变化、改善公共卫生和经济流动性的机构。得益于亚马逊股票最近飙升，麦肯齐当前的净资产超过 600 亿美元。

麦肯齐去年 5 月签署了 “捐赠誓言”（Giving Pledge），该活动由微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）和亿万富翁投资家沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）于 2010 年发起的，旨在鼓励世界上最富有的人在有生之年捐出大部分财富。目前，全球已经有 200 多人参加。

麦肯齐在发帖中写道：“去年，我承诺把大部分财富回馈给帮助创造财富的社会，以深思熟虑的方式尽快开始，并坚持到保险箱空空如也。在我看来，毫无疑问，任何人的个人财富都是集体努力的产物，是社会结构的产物，这种社会结构给部分人带来了机会，但也给无数人带来了障碍。”

她继续写道：“和很多人一样，我发现 2020 上半年充满了心碎和恐惧。生活永远不会停止寻找新的方式来揭露社会上存在的不平等，或者提醒我们意识到当前的不平衡文明不仅是不公正的，而且是不稳定的。但让我充满希望的是，如果我们每个人都反思我们能提供什么，会发生什么。”

麦肯齐称，去年秋天，她聘请了非营利性顾问团队，帮助其寻找和评估对各种慈善事业有重大影响的组织，并向它们进行捐赠。

彭博亿万富翁指数显示，贝索斯仍然是美国最富有的人，即使在离婚后，他的净资产也超过了 1800 亿美元。麦肯齐则获得了贝索斯所持亚马逊资产的四分之一，这立即使她成为美国最富有的女性之一。

不过，贝索斯的净资产在最近几个月才开始激增，因为亚马逊在新冠疫情期间成为了人们的核心服务提供商。但与麦肯齐热衷慈善相反，贝索斯至今仍没有签署 “捐赠誓言”。