1400 元，Analogue Pocket 掌上游戏机 8 月 3 日预售：重温复古游戏

去年十月，国外一家专门设计游戏掌机的公司 Analogue 推出了一款 Analogue Pocket 掌上游戏机，这款采用简洁、时尚设计的掌机能够兼容各类 Game Boy 复古游戏卡带，如果配合官方推出的适配器，这款掌机甚至还能够支持 Game Gear、Neo Geo Pocket Color、Atari Lynx 等游戏。

Analogue Pocket 原定于今年正式发售，但由于疫情的原因，Analogue 最近宣布推迟一年到 2021 年 5 月才会开卖，但感兴趣的玩家仍然可以在 8 月 3 日开启的预售活动中抢先预购，提供黑白两种配色，价格为 199.99 美元，约合 1400 元。

相比去年公布的概念机，Analogue 表示 Pocket 的量产机型将对部分机身设计细节作出改进，如原先位于机身右下角的功能按键现在挪到了机身靠下居中的位置、USB-C 接口采用更加稳固的凹陷设计等等。

Analogue Pocket 内置两枚经过特殊编译的 FPGA 芯片，正面是一块分辨率为 1600 × 1440、像素密度为 615 ppi 的 3.5 英寸 LCD 屏幕，4300 mAh 的电池容量能够提供 6-10 个小时的续航。

Analogue 还为 Pocket 推出了多款配件，Analogue Dock 扩展坞支持将游戏内容通过 HDMI 接口传输到大屏幕上，并且内置了两枚 USB 接口和蓝牙支持特性，可最多同时接入四个手柄进行多人游戏。