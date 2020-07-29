灵感来自「树冠」，苹果全新 Apple Store 即将开门迎客

继全新 Apple 三里屯之后，今年苹果的第二家 Apple Store 新店将继续落地亚洲，这一次是距离北京 3000 多公里的曼谷，这也是苹果继 2018 年的 Apple Iconsiam 之后，在泰国开出的第二家 Apple Store。

Apple Central World 位于曼谷最大户外互动广场的中央世界商业中心，作为曼谷的商业中心地带，Central World 是一个集饭店、办公楼、购物以及娱乐的综合商场，每年跨年活动更是成为吸引成千上万名游客的城市地标景点。

Apple Central World 采用了圆柱型的建筑设计，地面部分被多块玻璃环绕，连接不同楼层的是一个以树冠为灵感的「Tree Canopy」装置，访客可沿着不锈钢螺旋阶梯在不同楼层之间穿梭。地面两层均设置了的产品陈列区，其中用来举办 Today at Apple 活动的「Forum 互动坊」位于二层，访客可在此参加各种免费课程，学习各种设备的使用技巧。

此外，Apple Central World 的最底层还设置了「Board room 会议室」，将成为本地企业、商务团队交谈的新场所。

Apple Central World 将于 7 月 31 日（本周五）上午 10 点开幕，为了确保访客的健康安全，苹果将限制参加开幕仪式的人数，并且当天到店的顾客都需要佩戴口罩并接受体温检测。