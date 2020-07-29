特斯拉上半年在韩国销量同比大增 1500%，获 43% 乘用车补贴

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，在电动汽车方面成就显著的特斯拉，已在多个市场占据主导地位，而随着 Model 3 产量的稳步提升，其在电动汽车市场上的优势进一步显现。

外媒的报道显示，今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增超过 1500%，获得了韩国乘用车方面近一半的补贴。

特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增，源自韩国汽车制造商协会的数据，他们在周日发布的一份报告中披露了电动汽车的销量状况。

韩国汽车制造商协会的数据显示，今年上半年，韩国市场共销售 22267 辆电动汽车，同比增长 23%。

在韩国上半年所销售的电动汽车中，本土制造商的销量为 14563 辆，同比下滑 13.7%，市场份额也由一年前的 93.2% 下滑到了 65.1%，下滑明显。现代汽车电动汽车的销量下滑 2.9%，起亚电动乘用车的销量同比下滑 54.6%，导致他们电动汽车的整体销量下滑 23.7%。

特斯拉电动汽车今年上半年在韩国的销量却有猛增，得益于 Model 3 在韩国市场销量的提升，他们上半年在韩国市场的销量同比大增 1587.8%，电动乘用车市场的份额也提升到了 43.3%。

除了销量大幅提升、电动乘用车市场份额超过 40%，特斯拉在韩国获得的电动汽车补贴，也占有较大的份额，他们预计能收到 900 亿韩元（约 7533 万美元）的补贴，占到了韩国上半年电动乘用车补贴的 43%。