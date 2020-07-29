Dell'Oro 发布最新全球宽带接入设备五年期预测报告：居家令促进宽带接入

（原标题：Dell'Oro发布最新宽带接入设备五年期预测报告）

来自市场研究公司 Dell'Oro Group 的最新报告称，预计全球宽带接入设备和 CPE 支出在 2020 年将下降 7%，降至 114 亿美元，然后在 2021 年增长 5%。Dell'Oro 在 2020 年 1 月的预测则为 2020 年该市场的总收入将下降 5%。

此外，Dell'Oro 将其对该市场的五年期年复合增长率（2019-2024 年）预测从 1 月份的 - 2% 上调至了 - 0.9%。考虑到新冠疫情在全球范围内的影响，这种上调修改似乎违反直觉。然而，疫情以及其导致人们必须待在家中工作和学习的居家令，向世界表明了宽带接入对全球经济的重要性。因此，扩大和改善宽带接入的全球计划正在实施中或者很快就要实施。几乎所有的服务提供商都表示，他们在 2020 年上半年就已经达到了全年的计划容量使用率。因此，他们将需要扩大容量来维持舒适的运营水平。

然而，运营商可能将会明智地进行这一工作，因为用户增长可能是短暂的，并且在扩大 RAN 投资的过程中，保持资本或确保资本平衡的压力，从根本上比整体扩张更为重要。

PON 设备支出有望保持稳定

Dell'Oro 关于 PON 设备的五年期年复合增长率预测已经从 0% 增至接近 1%。中国市场历来占据 PON 总支出的 65-80%，现在中国市场每年消耗的 ONT 单元总量也已达到了顶峰。中国 FTTH 市场已经成熟，据称该市场的宽带普及率已经接近 80%。尽管用户增长正在放缓，但是仍有巨大的用户群，他们将继续对新的 ONT 有需求。特别是从今年开始，中国三家主要运营商都开始采购 10G EPON 设备或非对称的 XG-PON1 设备。由于个别系统宣布了千兆城市计划，因此中国在 ONT 的 10G 升级周期将比最初的 1G EPON 和 2.5G GPON 推出延长更长的时间。

Dell'Oro Group 高级研究总监 Jeff Heynen 表示，尽管中国的 ONT 销量已从 2017 年和 2018 年的高峰期开始下降，但预计全球其他地区（尤其是北美和西欧地区）仍有望实现进一步增长。在北美地区，FCC 的 200 亿美元农村数字机会基金（RDOF）计划将帮助大量农村地区过渡至光纤服务。在西欧地区，包括 Orange、德国电信、英国电信 OpenReach 和 Proximus 在内的主要运营商都在扩大其光纤铺设，甚至迅速转向 XGS-PON 以提供对称 10G 服务。

此外，在亚洲地区，印度、印度尼西亚和马来西亚以及日本和韩国的 10G 升级周期，应该也会有助于维持市场。

在 2019-2020 年的低谷之后，Cable 设备支出预计将出现反弹

DOCSIS 信道容量过剩导致了 2019 年 Cable 设备收入的下降，但这实际上在今年对运营商是有利的，因为这使他们能够在疫情期间以最小的支出增加应对上下行流量的显著增长。在大多数情况下，Cable 运营商已使用 DOCSIS 3.1 中的软件工具，来确保为所有的用户提供足够的宽带。在其他情况下，运营商已经购买了额外的 DOCSIS 许可证，作为加速节点拆分程序的一部分，以解决最需要的系统。

无论如何，经过两年对基础设施投资不足后，整个 Cable 基础设施在 Dell'Oro 的预测期内将会稳步增长，因为北美和西欧地区旨在增加上游产能的中高收入项目正在加速。