阿里最 “短命”P10 员工？曝前百度云高管加盟钉钉不足三周被开除

众所周知，大厂的员工都是相互流动，员工们跳来跳去都是很平常的事情，哪怕有职级很高的大佬。

▲ 图片来源于网络

不过，最近传出消息，原百度云副总经理跳槽去了钉钉任副总裁，仅三周就被开除，可以说是阿里史上最短命的 P10 员工。

有认证为百度员工的网友在社交平台上爆料，前百度云副总经理张志琦跳槽钉钉后不久因背调出问题被开除，其加入阿里仅仅三周时间。

▲图片来源见水印

爆料者还表示，钉钉上已经没有了张志琦部门及个人信息。

对于传闻，有钉钉公关人士表示张志琦确已离职，不过是个人主动离职，到底具体原因是怎样的，并没有说明。

早前，36 氪曾报道，原百度云副总经理张志琦已于 7 月加入钉钉，任钉钉副总裁，职级 P10，由于加入时间尚早，张志琦尚未确定具体职责。

对此，钉钉官方曾予以确认，并表示：张志琦已经加盟钉钉，他看好产业数字化赛道的价值，期望为中小企业数字化服务。通过技术普惠为中小企业创造价值。

报道还称，张志琦在百度云初期大客户的引入上，发挥了重要作用，而对大客户的服务能力，正是钉钉看重张志琦的能力之一，是对原有企业服务能力的补充。

公开资料显示，加入百度前，张志琦曾任 SAP 中国区副总裁。2017 年 10 月，张志琦与 SAP 大中华高级副总裁尹世明一道，被百度前总裁张亚勤招至百度，担任百度云副总经理职务，是典型的传统IT业务骨干转战云计算的代表。

目前，关于张志琦的具体去向还尚未有消息，本人也未对传闻作出回应。