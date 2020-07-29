谷歌要在三星手机上推广数字助手和 Play Store 商店应用

7 月 29 日午间消息，Alphabet Inc. 旗下的谷歌（Google）正在和三星电子（Samsung Electronics Co.）就一项重大交易展开谈判，这笔交易将使得谷歌的产品在三星智能手机上的表现更为突出。

谈判内容包括允许谷歌在全球范围内控制三星手机的搜索。三星是全球最大的智能手机制造商之一，去年销售了近 3 亿部手机。据知情人士透露，谷歌 Android 已经是 Galaxy 设备上的底层操作系统，但一项潜在的交易将对谷歌数字助手进行推广，同时在三星设备上推广应用程序 Play Store。

知情人士表示，此项交易将为谷歌提供更多有价值的每日访问三星用户的机会，这也意味着三星自己的移动服务（例如 Bixby 数字助理）在其自家设备上的集成程度将会降低。对于三星来说，这家韩国巨头可能处于交易的弱势位置。在新冠疫情大流行期间，移动设备需求的下降加剧了三星公司对收入的需求，从而削弱了三星之于谷歌的谈判地位。

谷歌发言人在一封电子邮件声明中表示：“像所有 Android 设备制造商一样，三星可以自由地创建自己的应用程序商店和数字助理，这也是 Android 平台强大的功能之一。虽然我们经常与合作伙伴讨论改善用户体验的方法，但我们没有计划改变目前的这种情况。”

三星发言人则表示：“三星仍然致力于创建我们自己的生态系统和服务。与此同时，三星将与谷歌以及其他合作伙伴开展密切合作，为我们的用户提供最佳的移动体验。”

当然了，三星也不会放弃免费创建数字生态的机会。目前尚无法确认潜在交易的具体条款。但是，谷歌每年都会支付数十亿美元作为 iPhone Safari 网络浏览器和其他苹果公司设备上的默认搜索引擎。

谷歌和三星通过移动操作系统 Android 建立了紧张但是成功的合作伙伴关系。谷歌免费提供基本的软件，但会要求硬件制造商预先安装其 Play 应用商店和一系列的商业产品，如搜索、Chrome 和 YouTube。作为回报，谷歌有时会同意与制造商分享广告收入。

三星一直试图为其智能手机开发属于自己的服务，包括最初命名为 Bada OS 的 Android 系统替代产品，这款软件最后与其他失败的移动软件一起合并到 Tizen 的项目中了。除此之外，三星对标谷歌的智能助理竞品 Bixby 也没有得到多少积极的回应。多年来，三星一直在削减手机上重叠的应用程序和服务，以便更积极地采用谷歌的应用程序套件。

根据研究机构 IDC 的数据，三星在第一季度出货了 5800 万部智能手机。虽然领先于其他所有的智能手机制造商，但 Covid-19 大流行影响了手机的销售，迫使三星公司依赖其他的收入来源。

这项交易的谈判正处于对谷歌进行反垄断调查期间，谷歌的 Play Store 是这项审查工作的重点之一。谷歌和苹果控制着大多数移动应用开发商如何接触消费者的方式，这些科技巨头通过其数字市场在许多销售中获得了高达 30% 的分成。三星与谷歌的交易，可能会给这家美国巨头带来更大的垄断权力。

谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）和苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）将于周三同 Facebook 公司和亚马逊公司的领导人一起，向美国国会反垄断委员会提交证词。