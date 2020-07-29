三星 Galaxy Z Fold 2 真机曝光：无刘海，打孔屏

IT之家7月29日消息 外媒 sammobile 今日放出了一张三星 Galaxy Z Fold 2 真机实拍图，证实了其前置镜头将以打孔的方式存在。

据目前已有信息，三星 Galaxy Z Fold 2 将采用一块 120Hz 7.59 英寸可折叠动态 AMOLED 屏和一块 6.23 英寸 super AMOLED 屏，搭载高通骁龙 865 Plus 处理器，后置 64MP+12MP+12MP 三摄，拥有 256/512GB 机身存储。

此外，三星 Galaxy Z Fold 2 还将配备一个 4365mAh 电池，采用 25W 快充和 15WQi 无线快充，采用超薄柔性玻璃设计，不支持 S Pen ，仅有 5G 型号可选，拥有黑色和迷雾金两种配色。据韩媒 ET 新闻称，Galaxy Z Fold 2 会首先在韩国市场限量供应，售价持平上一代机型。

IT之家了解到，三星今年下半年的发布活动 Galaxy Unpacked 2020 将于 北京时间8 月 5 日晚上 10 点正式开幕。

据三星预热内容，Galaxy Unpacked 2020 期间，三星 Galaxy Note 20 系列旗舰手机、Galaxy Fold 2 折叠屏手机、真无线耳机 Galaxy Buds Live、Galaxy Tab S7 系列平板电脑和 Galaxy Watch 3 智能手表将悉数亮相。

目前上述产品除三星 Galaxy Z Fold 2 外皆有真机曝光照流传，由于保密措施严格，三星 Galaxy Z Fold 2 俨然已成今年最后一款被曝光的产品。