TCL 电子收购 TCL 通讯，剥离代工业务获股东大会通过

7 月 29 日讯，TCL 电子控股有限公司 (下称 “TCL 电子”)举行股东特别大会，审议收购 TCL 通讯并出售茂佳国际等相关事项。公告显示，参加此次大会的股东以高比例赞成票来支持其业务革新举措。

TCL 电子首席执行官王成表示，股东特别大会召开后，该业务革新预计在 8 月底完成，9 月开始并表。此次交易完成后，TCL 电子将增加 TCL 智能手机、智慧平板，智能穿戴和智能连接业务板块，进一步发展互联网服务业务，剥离出电视代工业务。TCL 电子将以电视和手机通讯业务为核心，进军智能家居、互联网服务和智慧商显等细分市场。

2019 年初，TCL 电子提出 AI×IoT 的新方向，并于 9 月底成立了专注于 AI、IoT 和云服务等技术研发和产品化创新应用的鸿鹄实验室。但是在 TCL 电子 AI×IoT 的战略布局中，一直将电视作为主要屏幕，缺少了手机的布局。

TCL 电子方面表示，收购 TCL 通讯填补了 TCL 智能家居领域中手机产品的空白，TCL 手机将成为 TCL 生态系统中不可或缺的核心分子，在手机和电视双屏的加持下，将不断增强用户黏性，为用户带来更好体验。TCL 电子与 TCL 通讯二者合并，强化了 “大屏 - 中屏 - 小屏 - 可穿戴子屏”的全场景智慧显示生态的协同效应，进一步深化 TCL 电子的生态布局。

此外，TCL 电子方面表示，TCL 通讯与 TCL 电子在供应链和全球渠道建设方面有一定重合和互补，双方整合有利于促进物流、资金流、信息流的结构优化，进一步提升运营效率和收入规模增长空间。此次业务革新是公司 “AI x IoT”发展战略的重要一步，也是推进 TCL 电子业务全球化、多元化发展，打造全场景智慧产品 + 服务生态的重要布局。