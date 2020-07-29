旷视科技：每年研发占收入比超过 40%，下半年将陆续推出多款自研机器人

7 月 29 日讯，旷视科技召开媒体沟通会，对其 AI 产业落地的成绩、人才培养等方面做出总结，提出未来的发展战略与规划。

旷视科技联合创始人兼 CEO 印奇提出 Al 产业落地的三个关键：解决算法供给侧问题是 Al 企业的责任，只有赛道聚焦才能更快完成价值闭环，打造 AI 人才和行业人才融合发展的新型组织。印奇表示，AI 产业落地进入深水区，算法供给侧 Al 企业做得还远远不够，价值闭环是 Al 产业落地的最大挑战，AI 产业落地对组织的密度和阵型要求极高。

据介绍，旷视在持续探索城市治理升级和工业互联网升级。旷视的业务助力城市基建与应用覆盖公共安全、交管、城管、司法等多个垂直领域。截至目前，旷视城市管理相关的产品和解决方案已在中国 150 多座城市、全球 30 多个国家和地区实现落地。

在微观层面，旷视聚焦城市微单元场景，如社区、楼宇、产业园、工厂、景区、校园、工地等小场景的智能化升级，业务覆盖金融、能源、交通、教育、运营商、高端制造、地产七个行业，致力于为企业客户提供端到端的行业数字化解决方案。

在工业场景方面，旷视进入物流领域，发布业内首个智能机器人操作系统河图，致力于连接控制机器人和智能物流装备，具有生态链接、协同智能、数字孪生三大特性。截至目前，河图落地商业项目近百个，包括全球最柔性的服装类智能仓改造项目。

在推进 AI 新基建的过程中，旷视还以算法和数据构建 AI 底层系统和底层技术，推出新一代 AI 生产力平台 Brain++，开源其深度学习框架天元。

旷视科技表示，其每年研发占收入比超过 40%，今年下半年，将陆续推出多款自研机器人及人工智能物流装备新品，面向物流场景提供高度智慧化的行业解决方案。