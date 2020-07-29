三星显示器公司将从 2021 年开始量产 QD-OLED 面板

7 月 29 日消息，据国外媒体报道，三星电子旗下的面板制造商三星显示器公司（Samsung Display）将于 2021 年开始量产 QD-OLED 面板。

去年 8 月，外媒报道称，三星显示器公司已削减牙山工厂的 LCD 屏幕产能，正在准备转向 QD-OLED 屏幕。QD-OLED 屏幕是一种结合了 OLED 屏幕和量子点技术的显示屏。

去年 10 月份，该公司宣布，计划投资 13 万亿韩元来开发 QD-OLED 技术，目的是为了应对来自中国竞争对手的供应和价格压力。

当时，该公司在一份声明中表示，它将在牙山建设一条量子点显示器生产线，这条生产线将于 2021 年开始投产。

三星显示器公司从今年 7 月初开始安装 8.5 代 QD-OLED 蚀刻设备，并计划在今年下半年完成生产线的建造。

该公司计划从 2021 年第一季度开始试生产 QD-OLED 面板，然后预计从 2021 年第二季度开始批量生产这种面板。

据悉，第一条 QD-OLED 面板生产线（Q1 生产线）每月可生产 3 万块玻璃板，可容纳 65 英寸 8K 电视面板（3 块）和 32 英寸 4K 显示器面板（18 块）。

从 LCD 转向 QD-OLED 是三星显示器公司在未来几年应对高端电视市场的战略决策。现在，LCD 市场充斥着成本效益高的中国产品，这些产品侵蚀了企业盈利能力，而 QD-OLED 作为下一代高清电视技术正在崛起。