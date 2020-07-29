中国首部游戏改编大电影：Netflix 为什么看上了《征途》

7 月 29 日，7 月中旬，美国流媒体平台 Netflix 购入电影《征途》的海外播放权，负责该影片的全球发行。《征途》成为中国内地影史上首部实现全球同步上线的华语电影。

7 月 25 日，《征途》在 Netflix 上线首周末，跻身全球超过 20 个国家和地区榜单前十。而在此前，很多电影人仍在为《征途》受疫情影响选择网播而惋惜。《征途》走进全球视野离不开 Netflix，但 Netflix 为何选择《征途》，其在持续购入中国优质影片的背后，是否有更为深层的考量与布局？

《征途》是中国首部游戏改编大电影，Netflix 不只是希望撬动征途过亿累计用户，还有中国数亿游戏玩家人群。

2006 年推出的《征途》，是中国网游史上具有里程碑意义的一款产品，它开创了全新的免费商业模式，推出万人国战、自动寻路、自动打怪等创新玩法，对游戏行业产生深远影响，曾创下 210 万玩家同时在线的记录。自 2006 年以来，征途 IP 创立至今已有十五周年，是国战类网络游戏第一品牌，承载着一代人的热血青春记忆，征途全系产品累计收入已超过 200 亿元，累计用户远超 1 亿人。

征途 15 年成长的背后，是中国高速增长、持续繁荣的游戏市场。根据中国音数协游戏工委联合国际数据公司发布的报告显示，截至 2019 年 6 月中国游戏用户规模突破 6.4 亿人。Newzoo 发布报告预测，2023 年全球游戏玩家将达 30 亿人。这些未来都将是 Netflix 平台的潜在目标人群。

Netflix 对游戏人群的关注有迹可寻。2019 年 6 月，Netflix 首次参展全球最大的游戏展 E3，宣布将推出同名电视剧《怪奇物语》的游戏版。把游戏和电影进行结合，或成为 Netflix 接下来的发力方向。在中国这有个专属名词叫 “影游联动”。

目前，《征途》电影已经向 Netflix 交出了关于中国影游联动前景的成绩单：首周末已进入新加坡、韩国、泰国、马来西亚、中国香港、中国台湾、新西兰、瑞士、法国、希腊、摩洛哥、以色列等全球超过 20 个国家和地区的前十榜单，这一成绩有望在本周内扩大至全球超过 50 个国家和地区。

导演为梦造城、《流浪地球》特效团队加持，或成打动 Netflix 重要因素。

众所周知，Netflix 一向对作品内容的品质要求颇高。Netflix 成立于 1997 年，总部位于美国加利福尼亚州洛斯盖图，曾经是一家在线 DVD 及蓝光租赁提供商，如今已发展成美国流媒体巨头、世界最大的收费视频网站。Netflix 于 2018 年出品的影片《罗马》，在奥斯卡 10 项提名摘下 3 个大奖，并横扫 120 个奖项提名，让该公司在全球电影界影响力大增。

近年来，Netflix 非常注重对全球优质影视内容的卡位，对中国影视市场的重视度也日益提高。2017 年 11 月 30 日，Netflix 买下中国热播网剧《白夜追凶》播放权，这是该公司首次买下中国内地网络电视剧版权。2019 年 2 月 22 日，Netflix 买下中国科幻电影《流浪地球》除中国内地外的全球流媒体播放权。

《征途》也成为《流浪地球》之后又一部被 Netflix 实力加持的中国大片。《征途》电影由巨人网络同名经典游戏 IP 改编，是一部奇幻动作冒险电影。该电影由阿里影业、巨人影业、星皓影业、中影股份联合出品，总投资近 3 亿元，耗时四年制作。影片由陈德森执导、郑保瑞监制，刘宪华、何润东、林辰涵、蒋璐霞、罗仲谦、胡明主演。

有报道称 ，导演陈德森早在拍摄《十月围城》时就曾十年等投资，搭了整座城池才开肯拍，而那个城占了 35% 的制作费。陈德森认为 “电影是做梦给你，肯定要把它美化，所以我们在美学上面要把原本没有的征途世界实际化，要搭那个城出来。”

据了解，《征途》电影全部后期制作由《流浪地球》的特效团队 MORE VFX 负责，力图用最大的心血与诚意，重现那个令亿万玩家为之神往牵挂的《征途》世界。这些或是影响 Netflix 入局该影片的重要因素。

2020 年，Netflix 与《征途》都希望 “出海”。

受益于 2020“宅经济”，Netflix 首季度在亚太地区用户增速高达 134%，但在美国本土的会员增长却逼近天花板。据媒体报道，从 2011 年开始，Netflix 北美增长极为缓慢，即将达到 6000 万的市场上限。迪士尼、亚马逊、HBO 等本国流媒体业务的猛烈反扑，使得 Netflix 不得不向海外寻求新的业务增长点。

一如前面提到，随着近年来中国高品质影片逐渐获得海外观众认可，Netflix 也开始加大力度购买中国优质影视作品。《流浪地球》、《白夜追凶》、《反黑》、《杀无赦 chosen》、动画电影《未来机器城》（原名：《暴走吧！失忆超人》）、韩延导演的《动物世界》等都被揽入旗下。

综合 Netflix 在亚洲各地区的内容布局，其核心是 “立足本土、坚持好莱坞品质”的战略。此次高价购入电影《征途》除中国内地外的全球播放权，可被视为其积极提升亚洲市场竞争力的重要举措。而对征途来说，这个 15 年经典 IP 若想再次迎来爆发式增长，不仅需要 “影游联动”的助力，更需发力海外市场，触达全球范围内更大体量的潜在受众。

鉴于当前全球影视行业都面临重大考验，电影《征途》舍弃传统走院线放映的传统模式，选择与 Netflix、爱奇艺实现全球同步上线，也是对电影网络首播模式的有益探索，有助于电影行业朝着更为多元的方式持续发展。