Spotify 第二季度营收 18.89 亿欧元，同比增长 13%

北京时间 7 月 29 日晚间消息，瑞典流媒体音乐服务提供商 Spotify 今日发布了 2020 年第二季度财报，总营收为 18.89 亿欧元（约合 22.2 亿美元），同比增长 13%。净亏损为 3.56 亿欧元，而上年同期净亏损 7600 万欧元。

第二季度业绩：

总营收为 18.89 亿欧元（约合 22.2 亿美元），同比增长 13%。

其中，付费服务营收为 17.58 亿欧元，同比增长 17%。广告支持的服务营收 1.31 亿欧元，同比下滑 21%，主要因为疫情的影响，但略高于公司预期。对于付费业务，第二季度每用户平均收入（ARPU）为 4.41 欧元，同比下滑 9%。

毛利率为 25.4%，超出公司指导性预期的上限。其中，付费业务毛利率为 28.1%，低于第一季度的 28.3%，同比增长 60 个基点。广告支持业务的毛利率为 - 11.9%，低于第一季度的 6.6%，同比下滑 2,478 个基点。

归属于 Spotify 母公司股东的净亏损为 3.56 亿欧元，而上年同期净亏损 7600 万欧元。

截至 2020 年第二季度，Spotify 拥有 18 亿欧元的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资。

业绩展望：

Spotify 预计，2020 年第三季度月活跃用户数量将达到 3.12 亿至 3.17 亿；付费用户数量将达到 1.40 亿至 1.44 亿；总营收将达到 18.5 亿欧元至 20.5 亿欧元；毛利率将达到 23.1% 至 25.1%；运营亏损将达到 7000 万欧元至 1.50 亿欧元。

2020 年第四季度，月活跃用户数量将达到 3.28 亿至 3.48 亿；付费用户数量将达到 1.46 亿至 1.53 亿；总营收将达到 20.5 亿欧元至 22.5 亿欧元；毛利率将达到 23.7% 至 25.7%；运营亏损将达到 4500 万欧元至 1.45 亿欧元。