搞出 “手指不离开屏幕”比赛的公司，背后的鬼点子还真不少

我第一次看到 MSCHF 这家公司的名字，是他们推出了一个可以伪装成远程会议的 Chrome 插件，其它窗口上各有一个看似在讨论问题的「假同事」，而其中一个窗口则是播放 Netflix 的画面。MSCHF 推出这个小工具是在 2019 年，当时世界上还没有新冠病毒，这只是他们开的一个小玩笑，让你能够「正儿八经」地摸鱼。

这家叫做 MSCHF 的公司专门从事网络营销策划，卖过定制周边、做过直播、搞过抽奖，想定义他们是一家怎样的机构并不容易。他们的某部分特质有点像艺术家，不带利益驱使去策划一些免费活动，而一些周边、盲盒、与艺术家和大品牌合作的产品售卖，又让人想起潮牌Supreme。

我们作为一家科技媒体对这家公司的兴趣在于，他们策划的一些活动背后探讨的都是很现实的热点问题，有趣的灵魂 + 完美的策划，构成了一次又一次的病毒传播事件。

防监听的智能音箱配件

MSCHF 最近的一个动作是推出了一个智能音箱配件 Alexagate，适用于亚马逊 Echo 设备，作用是防止你被 Alexa 监听。

Alexagate 类似手机壳，可以套在智能音箱上，不过它不是在保护音箱，而是保护你的隐私。它通过 7 个超声波发射器来干扰音箱的麦克风，使之无法正常听到外界声音，需要使用时拍手三次，或者轻拍 Alexagate，智能音箱才能正常听到你的呼唤。

亚马逊 Alexa 监听事件是 2018 年的热点，虽然智能音箱上都有静音按钮，但事件发生后已经很少有人愿意去相信它了，最直接的方式是不用，或者拔电源。当然包括 Alexagate 在内，这些方法都无法解决智能化和隐私权之间的平衡问题。监听事件考验的根本不是产品设计力，而是大众对大公司的信任度。

「手指不离开屏幕」大赛

离现在比较近的还有一次事件，就是 MSCHF 联合 [email protected] 举办了一个「手指不能离开手机屏幕」的挑战大赛，参与者在一个固定时间开始用手触摸屏幕，看谁坚持的时间最长。

比赛只有一次机会，最终获胜者有机会获得最高 25000 美元的奖金，为了防止作弊，比赛的手机界面被设计为需要不定时按照指示移动手指。关于这个事件可讨论的角度太多了，首先是它的初衷，其实也不是什么新问题，就是关于手机成瘾的社会实验。很多人会假设「如果让你扔掉手机 XX 天，奖金是 XX 元，你能坚持下来吗？」MSCHF 的这个实验则是反其道而行之，「既然你喜欢玩手机，那就试一下最多能坚持多久吧。」

这个活动的奖金制度也很有意思，最终获胜者的奖金是由所有失败的人投票得出，范围是 0-25000 美元。

这个活动本身就是由网红推出，自然也吸引了很多人的参与讨论，有人在 Twitch 上开了直播，网友想尽办法打扰他们，打电话、发短信、呼叫 Siri。活动的结束更具戏剧化，比赛进行到 70 小时时，发起者 MrBeast 担心最后会闹出人命无法收场，于是人工介入给最后的几个参与者发了奖金，要求他们停止比赛，几个坚持下来的人奖金从 5000-20000 美元不等，而退出的时间只差了 1 个小时。

有趣的灵魂 + 完美的策划

MSCHF 还做过一个集合了海外流媒体服务的「海盗电台」，其实就是盗版，讨论的是流媒体版权大战下对于大众文化的影响；通过 AI 算法生成不同的脚的照片，满足恋足癖的需要，借此讨论新技术对于色情文化、隐私的影响；他们还推出过由几种品牌设计拼接成的 T 恤，用 Nike Air Max 97 改造的「耶稣鞋」......

他们到底在干什么？看完 MSCHF 官网的十几个项目，我完全得不出答案。从商业角度来说，MSCHF 做营销策划是有机会赚大品牌钱的（事实上他们也赚过），用病毒事件的传播来卖周边也行的通，他们卖的尖叫鸡、潮鞋、盲盒利润都不菲，而 MSCHF 的相关人员在接受采访时却说「不会再做广告了。」

MSCHF 接受过数百万到千万美元的投资，但也表示「完全有自我造血的能力」，他们官网以每两周一个的频率推出新活动、新产品，看起来也不为创意发愁。商业、艺术、营销的界限在这里变得模糊，作为一个吃瓜群众我只是好奇「下一个是什么」。