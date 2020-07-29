Mac OS 8 被打包成应用程序，可在 Windows 和 Linux 上安装

IT之家 7 月 29 日消息 Slack 开发者 Felix Rieseberg 将 Mac OS 8.1 打包成了一个应用程序，里面甚至包含了许多应用程序和游戏。

据了解，Felix Rieseberg 使用一张 1997 年的旧 MacWorld 演示光盘，将 1991 年的 Macintosh Quadra 电脑与 Mac OS 8.1 打包成了一个 Electron 应用，该应用可以安装在 macOS、Windows 和 Linux 上。

据悉，这个 macintosh.js 应用完全是用 JavaScript 编写的，它使用一个虚拟机来模拟 Macintosh Quadra 900 电脑，其 CPU 是苹果在过渡到 IBM 的 PowerPC 芯片之前使用的摩托罗拉 CPU。

Rieseberg 已经成功地让 Duke Nukem 3D、Civilization II、Dungeons & Dragons、Namely、Oregon Trail、Alley 19 Bowling 和 Damage Incorporated 等经典游戏运行起来。甚至还预装了一堆应用程序，包括 Photoshop 3、Premiere 4、Illustrator 5.5、StuffIt Expander 和苹果的网页建设工具包。

虽然该应用也预装了 Internet Explorer 和 Netscape 浏览器，但由于版本太老，Rieseberg 说 “连 Google 都打不开”。不管怎么说，90 年代版本的 Mac OS 被移植到 JavaScript 中运行，这实在让人佩服，IT之家了解到，Rieseberg 还曾在 2018 年将 Windows 95 转化为应用程序。

IT之家的小伙伴如果对此应用感兴趣的话，可以从 GitHub 下载这款应用，所有的独立版本都不到 250MB。