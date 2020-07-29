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《地平线：黎明时分》PC 配置公开：需 100GB 硬盘空间

2020/7/29 22:53:30 来源：IT之家 作者：西瓜/实习 责编：西瓜/实习
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IT之家 7 月 29 日消息 游戏《地平线：黎明时分》开发商 Guerrilla 周三公开了该作 PC 版配置需求：推荐配置在 GTX 1060（6GB）显卡性能以上，存储方面需要 100GB 可用空间。

最低配置 :

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 : Windows 10 64-bits

处理器 : Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

内存 : 8 GB RAM

显卡 : Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX 版本 : 12

存储空间 : 需要 100 GB 可用空间

推荐配置 :

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统 : Windows 10 64-bits

处理器 : Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

内存 : 16 GB RAM

显卡 : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX 版本 : 12

存储空间 : 需要 100 GB 可用空间

IT之家了解到，《地平线：黎明时分》是 Guerrilla Games 制作 Sony 发行的一款关于机械恐龙、山顶洞人和末日启事的第三人称动作游戏。游戏由《杀戮地带》改造引擎制作，玩家可以操控一个名叫 Aloy 的机器猎人，游戏世界是开放世界，设定在启示录后的 1000-2000 年间。

该作 PC 版将于今年 8 月 7 日发售，国区售价 279 元，内含：《地平线 零之曙光》扩充内容《冰尘雪野》卡加族风暴突击队装束及卡加巨弓、卡加交易者包、贝纳克族开拓者装束及贝纳克汰杀弓、贝纳克旅行者包、诺拉族看守人包。

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关键词：地平线：黎明时分

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