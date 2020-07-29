Cat S62 Pro 发布：一款带有热成像摄像头的三防手机

IT之家 7 月 29 日消息 Cat 又推出了一款坚固耐用的三防智能手机 Cat S62 Pro，配备了热成像摄像头，在配置和外观设计上都进行了升级。

Cat S62 Pro 最吸引人的功能自然再次是热成像摄像头，新机的热成像摄像头分辨率是之前机型的四倍。摄像头模块中使用的 FLIR Lepton 技术，承诺在 - 20°C 至 400°C 的范围内，识别热点和冷区的分辨率更高、更清晰。

在手机的耐用性方面，Cat S62 Pro 通过了 MIL-STD-810H 军用标准，防尘、防污、防沙的等级达到了 IP68。可以从高达 1.8 米的钢铁上摔下，在水下 1.5 米坚持 35 分钟。

Cat S62 Pro 拥有一个 5.7 英寸 , 1,080 x 2,160 像素的 LCD 屏幕 , 搭载高通骁龙 660 处理器 , 6 GB 的 RAM 和 128 GB 的内部存储 , 可以通过存储卡扩展，这些都不是顶级的规格，但考虑到其定位，已经足够体面。该机有一个 1200 万像素的后置摄像头 , 一个 800 万像素的自拍摄像头 , 内置 4,000 mAh 的电池，支持快速充电，搭载了 Android 10 系统。

IT之家了解到，Cat S62 Pro 售价 749 美元（约5240元），手机提供两年的保修期和三年的软件更新。