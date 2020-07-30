皮查伊：谷歌搜索是自动的，但黑名单是手动的

美国当地时间周三（北京时间 30 日凌晨），亚马逊、苹果、谷歌母公司 Alphabet、Facebook 的首席执行官将首次集体出席众议院听证会，接受立法者的质询。

Alphabet CEO 桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）在听证会上承认，谷歌搜索结果中有一小部分可以手动更改，不过这只是为了遵守法律。



盖兹（Gaetz）提出了皮查伊之前的证词，这位 CEO 在证词中说，谷歌不会人工干预搜索结果。盖兹指出，有报道称谷歌网站有一个所谓的 “黑名单”，谷歌会阻止名单上的内容出现在搜索结果中。

皮查伊表示这是事实，但只是为了屏蔽非法网站，比如那些包含暴力极端主义的网站。

皮查伊说：“为了遵守法律，我们必须这么做。”否则的话，他认为搜索结果仅由算法控制。

皮查伊还向纽约民主党众议员杰里 · 纳德勒（Jerry Nadler）证实，公司确实会使用从用户那里收集的数据来推广产品。

皮查伊表示，Alphabet 公司遵循国家指导方针，包括美国疾病控制和预防中心（CDC）给出的指导方针，以防止网站上出现虚假信息。本周早些时候，几个社交媒体网站删除了一段含有误导性信息的 covid-19 治疗视频，YouTube 就是其中之一。