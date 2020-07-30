贝索斯：无法保证亚马逊从未违反自营推广政策

（原标题：贝索斯：无法保证亚马逊没有使用收集到的数据与卖家竞争）

美国当地时间周三（北京时间 30 日凌晨），亚马逊、苹果、谷歌母公司 Alphabet、Facebook 的首席执行官将首次集体出席众议院听证会，接受立法者的质询。

听证会上，亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）作证称，他无法确保亚马逊公司没有利用他们所收集到的市场销售数据来推广自有品牌产品。

在听证会开始后的近两个小时里，贝索斯没有直面任何问题，直到众议员普拉米拉 · 贾亚帕尔（Pramila Jayapal）对他展开盘问。贾亚帕尔是西雅图（Seattle）地区的代表，亚马逊有很多员工在该地区工作。他追问贝索斯，亚马逊是否曾使用过第三方卖家的数据来进行商业决策。贝索斯是《华盛顿邮报》的所有者。

贝索斯回答称：“我能告诉你的是，亚马逊有一项政策，禁止使用特定卖家的数据来帮助推广自有品牌业务。但我不能保证这一政策从未被违反过。”

贾亚帕尔十分强调这一点，同时对贝索斯进行了更直接的拷问，亚马逊是否会通过审查第三方卖家及其产品的销售数据，来创造自家的新产品。同样，贝索斯没有否认这一指控。

贝索斯回答称：“我们将继续非常仔细地调查此事。对于是否已经弄清此事，我并不满意。”

贾亚帕尔指出，在一年前的一次听证会上，一位亚马逊的律师曾证实公司没有使用过这类数据。

贾亚帕尔说：“现在，听到你说，嗯，你不太确定这是不是真的。我们现在关心的问题非常简单，因为你获得的数据远远超过了你平台上与之竞争的卖家们。”