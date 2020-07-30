高通第三财季营收 49 亿美元，净利润同比大跌 61%

北京时间 7 月 30 日凌晨消息，高通今天发布了 2020 财年第三财季财报。报告显示，高通第三财季净利润为 8.45 亿美元，比去年同期的 21.49 亿美元下降 61%；营收为 48.93 亿美元，相比之下去年同期为 96.35 亿美元。高通第三财季调整后营收和每股收益均超出华尔街分析师预期，且第四财季业绩展望也超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨 12% 以上。

主要业绩：

在截至 6 月 28 日的这一财季，高通的净利润为 8.45 亿美元，比去年同期的 21.49 亿美元下降 61%；每股摊薄收益为 0.74 美元，比去年同期的 1.75 美元大幅下降。高通第三财季运营利润为 7.82 亿美元，相比之下去年同期为 53.17 亿美元。不计入特殊的一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通第三财季的调整后运营利润为 12.23 亿美元，相比之下去年同期为 12.14 亿美元。

不计入特殊的一次性项目（按照美国通用会计准则），高通第三财季净利润为 9.82 亿美元，与去年同期的 9.82 亿美元相比持平；每股摊薄收益为 0.86 美元，比去年同期的 0.80 美元增长 8%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，23 名分析师此前平均预期高通第三财季每股收益将达 0.71 美元。

高通第三财季营收为 48.93 亿美元，相比之下去年同期为 96.35 亿美元。不按照美国通用会计准则，高通第三财季调整后营收为 48.90 亿美元，与去年同期的 48.94 亿美元相比基本持平，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，22 名分析师此前平均预期高通第三财季营收将达 48.1 亿美元。

高通第三财季总运营成本和支出为 41.11 亿美元，低于去年同期的 43.18 亿美元。其中，营收成本为 20.80 亿美元，低于去年同期的 21.14 亿美元；研发支出为 15.20 亿美元，高于去年同期 13.80 亿美元；销售、总务和行政支出为 5.11 亿美元，低于去年同期的 5.47 亿美元；其他支出为零，相比之下去年同期为 2.77 亿美元。

高通第三财季的 MSM 芯片出货量为 1.30 亿，与去年同期的 1.56 亿相比下降 17%。

各部门业绩：

高通第三财季来自设备和服务的营收为 37.94 亿美元，高于去年同期的 35.31 亿美元；来自授权的营收为 10.99 亿美元，低于去年同期的 61.04 亿美元。

高通 CDMA 技术集团第三财季营收为 38.07 亿美元，比去年同期的 37.94 亿美元增长 7%；税前利润为 6.03 亿美元，比去年同期的 5.04 亿美元增长 20%，在营收中所占比例为 16%，高于去年同期的 14%。高通技术授权集团第三财季营收为 10.44 亿美元，比去年同期的 10.99 亿美元下降 19%；税前利润为 6.46 亿美元，比去年同期 8.98 亿美元下降 28%，在营收中所占比例为 62%，低于去年同期的 70%。

其他财务信息：

高通第三财季运营现金流为 18.72 亿美元，相比之下去年同期为 49.09 亿美元。截至 2020 财年第三财季末，高通所持现金和现金等价物总额为 61.20 亿美元，相比之下截至 2019 财年第三财季末为 139.23 亿美元。

高通在 2020 财年第三财季中以派发现金股息的方式返还了 7.33 亿美元现金，约合每股 0.65 美元；同时以 1.10 亿美元的价格回购了 160 万股普通股。

业绩展望：

高通预计 2020 财年第四财季营收将达 73 亿美元到 81 亿美元；不按照美国通用会计准则的营收将达 55 亿美元到 63 亿美元，其中值（59 亿美元）超出预期；每股摊薄收益将达 2.12 美元到 2.32 美元；不按照美国通用会计准则的每股摊薄收益将达 1.05 美元到 1.25 美元，其中值（1.15 美元），超出预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，22 名分析师平均预期高通第四财季营收将达 57.8 亿美元，23 名分析师平均预期高通第四财季调整后每股收益将达 1.08 美元。

高通还预计，2020 财年第四财季的 MSM 芯片出货量将达 1.45 亿到 1.65 亿。按部门划分，高通预计 CDMA 技术集团第四财季的营收将达 43 亿美元到 49 亿美元之间，技术授权集团第四财季的营收将达 12 亿美元到 14 亿美元之间。

股价变动：

当日，高通股价在纳斯达克常规交易中上涨 1.58 美元，报收于 93.03 美元，涨幅为 1.73%。在随后截至美国东部时间周三下午 5 点 07 分（北京时间周四凌晨 5 点 07 分）为止的盘后交易中，高通股价再度上涨 11.42 美元，至 104.45 美元，涨幅为 12.28%。过去 52 周，高通的最高价为 96.17 美元，最低价为 58.00 美元。