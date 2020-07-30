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微软 Win10 Defender 将 CCleaner 标注为潜在有害应用程序

2020/7/30 6:57:54 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家7月30日消息 CCleaner是一款受欢迎的免费Windows电脑优化软件，在最近Windows Defender平台更新后，CCleaner在Windows 10上被检测为潜在有害应用程序（PUA）。

CCleaner可以扫描检查所有主要浏览器中的cookie、缓存文件和下载文件来优化系统，它还包括全面的注册表清理器。

潜在有害应用程序（PUA）保护是Windows Defender安全防护软件中检测和阻止有害应用程序的功能。

根据用户的报告，Windows Defender将CCleaner标记为潜在有害程序，警报级别较低，但CCleaner并没有被检测到对系统的威胁，用户仍然可以手动允许该应用在系统上运行。

IT之家了解到，微软在支持文档中指出，PUA并没有被归类为病毒、恶意软件或其他类型的威胁，但这类应用可能会 “对终端性能或使用产生不利影响”，并提出安装其他符合PUA条件的应用。

Windows Defender还将“声誉不佳”的应用标记为潜在有害程序，原因是“某些类型的不良行为”

目前，还不清楚微软选择标记CCleaner的具体原因，Windows Defender页面也没有提供任何信息。

CCleaner在Twitter上证实，它正在与微软合作，问题将很快得到解决。

“我们正在与微软联系，以尽快解决这个问题，”CCleaner代表在Twitter上指出。

如果Windows Defender已经在你的系统上阻止CCleaner，并且你知道它可以被信任，你可以在Windows安全>病毒和威胁防护>威胁历史中允许该应用程序。

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关键词：Windows 10微软CCleaner

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