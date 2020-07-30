育碧、AMD 之后，微软正式加入 Blender 基金会

去年有两家知名公司（育碧和 AMD）先后加入了 Blender 基金会以更好地协助开发 Blender 项目以及提供资金。现在，微软为了表达对 Blender 的支持，也以企业黄金会员的身份加入了 Blender 基金会的 Development Fund 项目。

微软利用 Blender 生成合成的 3D 模型和人类图像，可用于训练 AI 模型（点此查看微软在该领域的部分工作成果）。对于研究人员来说，使用高质量的自由 / 开源 3D 软件已经被证明对科研项目非常有利。因此，为了支持 Blender 项目，微软选择加入了 Blender 基金会。

Blender 基金会主席 Ton Roosendaal 表示，他对微软的这个决定感到十分自豪，因为这传递了一个重要的信号，表明工业界正在向开源迁移，并想方设法为其做出贡献。

Development Fund 项目是 Blender 的捐赠计划，支持所有人维护和改进 Blender。

Blender 是一款用于 3D 图形设计的自由开源软件，可免费使用，并且有着与商业软件几乎相同的功能，主要使用 C、C++ 和 Python 语言进行开发，可以运行于不同的平台。