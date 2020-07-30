华硕 ROG 游戏手机 3 性能 “爆发”：骁龙 865 Plus 可超频 3.4GHz，160Hz 刷新率

IT之家7月30日消息 7月23日，华硕 ROG 游戏手机 3 发布，搭载了最高骁龙 865 Plus 处理器、144Hz AMOLED 屏，最高 16GB 内存，售价 3999 元起。而现在根据华硕 ROG 游戏手机 3 工程机爆料，其实这款手机的性能还能更强。

微博博主@数码闲聊站 爆料称，华硕 ROG Phone 3工程机还能超频，骁龙865 Plus超频可以达到3.4GHz，刷新率可以解锁160Hz。另外华硕ROG Phone 3标准为最高144Hz，触控采样率270Hz。

IT之家报道，性能方面，ROG 游戏手机 3 精英版搭载骁龙 865，经典版和至尊版则搭载骁龙 865 Plus，性能较骁龙 865 提升 10%，全系配备 LPDDR5 RAM 及 UFS 3.1 存储，12+128GB 起，最高 16GB 内存、512GB 存储。手机电池拥有 6000mAh 超大容量，还支持 30W 快速充电。

与标准版骁龙 865 相比，骁龙 865 Plus 有三个主要改进：