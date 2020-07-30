首页
辣品
IT圈
搜索
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

华硕 ROG 游戏手机 3 性能 “爆发”：骁龙 865 Plus 可超频 3.4GHz，160Hz 刷新率

2020/7/30 8:59:05 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家7月30日消息 7月23日，华硕 ROG 游戏手机 3 发布，搭载了最高骁龙 865 Plus 处理器、144Hz AMOLED 屏，最高 16GB 内存，售价 3999 元起。而现在根据华硕 ROG 游戏手机 3 工程机爆料，其实这款手机的性能还能更强。

微博博主@数码闲聊站 爆料称，华硕 ROG Phone 3工程机还能超频，骁龙865 Plus超频可以达到3.4GHz，刷新率可以解锁160Hz。另外华硕ROG Phone 3标准为最高144Hz，触控采样率270Hz。

IT之家报道，性能方面，ROG 游戏手机 3 精英版搭载骁龙 865，经典版和至尊版则搭载骁龙 865 Plus，性能较骁龙 865 提升 10%，全系配备 LPDDR5 RAM 及 UFS 3.1 存储，12+128GB 起，最高 16GB 内存、512GB 存储。手机电池拥有 6000mAh 超大容量，还支持 30W 快速充电。

与标准版骁龙 865 相比，骁龙 865 Plus 有三个主要改进：

  • Kryo 585 CPU 的标准时钟频率最高提升到了 3.1GHz，比标准版 865 提升了 10%

  • Adreno 650 GPU 的图形渲染速度提高了 10%。

  • 新增加了对高通公司 FastConnect 6900 连接套件的兼容性，该公司称其支持高达 3.6Gbps 的 Wi-Fi 6E速度。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华硕ROG游戏手机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用

True { }