海格通信获得 2.55 亿元订单，北斗导航是主营优势业务之一

海格通信昨日晚间公告称，近日收到与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称 “合同”），合同总金额约 2.55 亿元人民币。

公告表示，合同交易对方为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露交易对方的具体情况。

海格通信表示，北斗导航作为公司主营优势业务之一，公司具备核心技术，掌握技术体制，拥有全产业链研发与服务能力，拥有自主研发的国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。

海格通信表示，在国家重点投入研制的北斗卫星导航系统项目中，公司通过市场竞标成功取得了系列用户机的研制资格，开发了北斗卫星导航系统高动态、抗干扰、高精度、双模型用户机等多机型，并在用户机构组织的历次测试中均名列前茅。

公司突破北斗三号核心技术，包括首发面向北斗三号应用的全频点覆盖的卫星导航高精度射频 + 基带全芯片解决方案，可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时及智慧城市等应用提供自主可控的核心产品。

随着我国北斗三号全球卫星导航系统组网完成，北斗应用将不断拓展，行业市场前景广阔，公司将以 “北斗 + 5G”领域应用先行者为己任加速开展核心技术成果转化，精心布局并推进北斗规模化应用。