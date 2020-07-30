美团部分下线支付宝支付：其实王兴忍支付宝很久了

昨天，关于 “美团下线支付宝”的消息，引发社会关注，昨日晚间，美团创始人王兴在饭否上对此回应称：淘宝为什么还不支持微信支付？微信支付的活跃用户数比支付宝多，手续费也比支付宝低。

这并不是王兴第一次指责支付宝手续费高。

早在 2017 年 5 月，王兴接受《财经》杂志专访时，也被问到相关问题，有用户使用大众点评时，付款方式第一栏默认是银行卡支付，第二栏才是微信支付，而支付宝被折叠了。

当时，王兴的回答是：哪种支付工具在最前面，主要取决于用户上回使用的是哪个支付工具。“我们并没有把支付宝完全下掉，但支付宝的费率高得不合理。”

中国互联网发展到今天，形成了阿里、腾讯两大阵营，其他企业各自站队，并不令人乐见。王兴也曾非常希望可以同时得到腾讯和阿里的支持，但没有达成。此后，王兴逐渐走到了阿里的对立面。

在美团支付界面上，原本的顺序是 “美团支付”、“微信支付”、“支付宝支付”，支付宝选项处于最末端。

近日，有用户在使用美团时发现，支付页面已经不再支持支付宝了，且下方折叠区域也没有出现支付宝。

换句话说，美团直接下线了支付宝支付渠道。

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据 Tech 星球报道称，这不是美团第一次取消支付宝支付通道，2016 年、2018 年分别有过两次，有用户反映美团点餐曾暂无法使用支付宝支付，但微信支付的地位一直岿然不动。

美团月付官方微博第一个站出来回应此事，称 “其实这文章的主体换成饿了么 app 和微信支付也同样合适呢”，新来的实习生读完 36 氪报道，小声嘀咕了这么一句。

但没过多久，饿了么官博甩出两张图片力证自己可以使用微信支付。进而美团月付在晚上九点再次回应此事，顺便发出灵魂的质问：“淘宝啥时候能用微信支付、美团月付呢？”

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截至发稿前，支付宝还未就此事作出回应。

美团与阿里的 “恩怨情仇”

相比于微信支付在美团岿然不动的地位而言，支付宝则随着美团和阿里的关系渐行渐远而不断被边缘化，直至完全下线。

9 年前的阿里，几乎是美团最重要的支持者，帮助美团渡过了最艰难的时刻。

2010 年，团购模式由外国传入中国后，涌起了超过 5000 家团购公司，从各大门户网站到新生网站纷纷入局团购领域。到第二年，为了争夺国内的团购市场，大大小小的团购网站开始了一轮又一轮的融资比赛、广告战、阵地战…… 烧钱无度，这一次恶性竞争被称为中国互联网史上最疯狂的 “千团大战”。

当时仅拿过两轮融资的美团也在此次大战中岌岌可危，在最艰难的时刻，阿里向美团张开了双臂。据天眼查显示，2011 年 7 月初，美团拿到了红杉资本中国、北极光创投、华登国际和阿里巴巴四家的 5000 万美元的融资，共占美团 25% 的股权份额。这次一融资给了美团喘息的机会，让美团在千团大战中安全存活。

而在当时，阿里十分看好美团，并且在美团 C 轮融资中，阿里再次出现，和红杉资本中国、General Atlantic 泛大西洋投资一起给美团投了 3 亿美元。

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2015 年，美团从千团大战中存活下来的团购网站脱颖而出，与背靠腾讯的大众点评合并。自此以后，美团和阿里的关系开始有了微妙的变化。

王兴曾透露，美团点评合并后，他希望美团点评能够同时获得阿里、腾讯的支持。但到 2016 年，美团 E 轮融资的资方就只有腾讯投资的身影。

在接受财经采访时，王兴讲述过这个事情的始末，“事实上美团点评在 2015 年 10 月合并之后，我还专门去拜访了马云和逍遥子。我认为前面有滴滴快的这个成功的例子——原来两家 A、T 打得不共戴天，后面握手言和，都成为滴滴的股东。所以我跟阿里说美团非常希望可以同时得到腾讯和阿里的支持，但他们说：‘你完全搞错了，我们认为滴滴合并快的对阿里来说是一个失败的例子，我们不会让这种错误再次发生。’我说腾讯已经答应进一步投资美团点评。阿里说，我们可以投钱给你，你要 10 亿美元可以，20 亿美元也可以，我们都可以投，但是你不能再要腾讯的钱。可是，腾讯也是我们很重要的股东，而且是一个比较友好的朋友，所以我不觉得应该如此。”

到 2017 年，腾讯继续追投美团。阿里则选择了和蚂蚁金服一起投资饿了么，成为饿了么第一大股东，而此后饿了么也被阿里和蚂蚁金服全资收购，对标美团外卖。

饿了么自收购Baidu外卖后，在 2017 年第四季度，市场份额占比达 55.3%。但没过多久，美团开始了弯道超车。据 uestMobile 数据显示，截至 2019 年 12 月 31 日，美团日活用户数已达到 6985.86 万，即将突破 7000 万大关，而同期饿了么日活用户数为 1097.03 万。

据报道，阿里现在仅持有美团 1.48% 的股份，但就美团此次取消支付宝支付通道的行为来说，这 1.48% 的股份已经不足以维持表面和平了。

美团回击，支付宝参战本地生活？

有观点认为，下线支付宝，是美团迎战阿里组团来袭的一个小反击。

3 月 10 日，在 2020 支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁金服 CEO 胡晓明宣布，打造支付宝数字生活开放平台，聚焦服务业数字化，并立下目标 “未来 3 年，携手 5 万服务商帮 4000 万服务业商家完成数字化升级”。

与此同时，支付宝的 slogan 也从 “支付就用支付宝”变为 “生活好，支付宝”。

3 月 16 日，阿里本地生活线上召开 “2020 年商家大会”，阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王磊指出，支付宝战略升级后，本地生活商家获得的流量已在不断拉升，但这只是第一步。“我们和阿里经济体一张图、一颗心、一场仗，大幅提速整个本地生活行业的数字化升级，可以说，新的出征已经开始了。”

有业内专家分析称，阿里本地生活这次是拉来整个生态成员跟美团 “打群架”。

最近，支付宝投放了大量的广告，内容是 “生活 30000 件事，支付宝一下就好”，阿里军团来势汹汹，美团一点都不紧张也是不可能的。

不过，王兴有一个观点，对于中国的互联网企业来说，不存在终局，战斗永不歇。区别只是在于，从一个战场到另一个战场，从这个对手换成另一个对手。本地生活服务，是美团的主战场，也是美团熟悉的战场，在这里跟阿里军团打，王兴也不怵。

根据易观发布的《2018 中国本地生活服务市场年度盘点》，2018 年中国本地生活服务市场的线上交易规模达到 15620.7 亿元，同比增长 56.3%。

后疫情时代，在这个万亿市场的赛道上，阿里与美团之间的 “火药味”只会愈加浓烈。

下线支付宝，美团打造闭环？

取消了支付宝支付的美团，现在就剩下了美团支付和微信支付两类，苹果手机用户还有 Apple Pay。

据悉，美团在尽全力打造美团月付。美团月付是今年 5 月份新推出来的功能，基本实现 “本月买、下月付”，最长有 38 天免息期。

美团月付自推出起也变开启了 “支付优惠”推广活动，即使用美团月付最高可减 99 元，用户在最开始使用时，每单优惠相对较高，到后期减少至 0.01 元。

同时，美团月付和 “蚂蚁花呗”、“京东白条”、“微信分付”相似的是，美团月付也支持账单分期，最长可分 12 期，同时，美团月付的可用额度也随着用户使用频率和按时还款信用度逐步增加。

美团月付的出现绝非偶然，在 2015 年，王兴就曾表露过自己要涉足金融的野心。

据中国经济网了解，目前，美团已先后获得商业保理（深圳三快）、第三方支付（北京钱袋宝）、小额贷款（重庆美团三快）、保险经纪（重庆金城互诺）等多张金融牌照。此外，美团还于 2017 年参与发起吉林亿联银行，通过吉林三快持股 28.5%，位列第二大股东。

而现在在美团月付中，放款资金端就有重庆三快小贷以及亿联银行的身影。

美团月付的推出，或将成为王兴打入支付市场的主力军。

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但从易观《中国第三方支付综合支付市场季度监测报告 2020 年第 1 季度》报告来看，2020 年第 1 季度中国非金融支付机构综合支付业务的总体交易规模达 64 万亿元其中支付宝、腾讯金融分别以 48.44%、33.59% 的市场份额位居前二。两者合计市场份额超 84%。而美团想从支付宝和腾讯手中分得一杯羹，着实有挑战。

不过，美团发力支付赛道的优势也十分明显，网经社旗下电商大数据库 “电数宝”发布的《2020 年 4 月本地生活 APP 用户活跃度 TOP20》来看，美团仍旧以月活人数 14027.46 万人，占据第一。而在此前的报告中来看，美团也一直在月活第一的位置高居不下。

除了月活数外，美团在拥有 610 万商户和 4.5 亿用户数的背景下，发力于本地生活多场景服务，美团月付的出现可使得美团在本地生活赛道上形成一个闭环生态。

对于美团来说，美团月付或许才刚刚起步，而对于王兴来说，这是迈向金融业务的一大步。