2020 上半年全国智能音箱销量近 2000 万：天猫精灵占比 34.7%，份额第一

IT之家7月30日消息 今日，奥维云网发布了《2020 年上半年中国智能音箱市场总结报告》。报告显示 2020 年上半年中国智能音箱市场销量为 1908.6 万台，同比增长 22.7%。

其中，天猫精灵以 662.2 万台的销售量位居第一，市场份额达到 34.7%。报告显示，目前中国智能音箱市场份额前三的品牌仍为天猫精灵、小米和百度。

▲ 2020 年 H1 中国智能音箱市场品牌销量份额，奥维云网（AVC）推总数据

IT之家了解到，今年 5 月，天猫精灵宣布投入 100 亿元，全面布局 AIoT 及内容生态，全面接入阿里经济体包括健康、文娱、购物、教育等领域在内的各项服务能力，并与支付宝合作打通小程序生态。

奥维云网分析师王军指出，疫情期间在线教育的刚需场景突显，带屏音箱的使用粘性大幅增加。"智能带屏音箱结合教育资源，能够很好的补上缺口，因此在教育市场方面增量机会巨大。"

上半年，天猫精灵已着手开始布局 AI 教育场景的服务，与人民教育出版社在带屏产品上共同推出了新型 "数字课堂"，同时联动多家头部在线教育机构上线覆盖 K12 全阶段的免费远程教育内容，支持亲子互动、名师直播、课程点播等多种形式。