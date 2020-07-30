友达光电第二季度实现营收 151.7 亿元，净亏损 7 亿元

台湾面板厂商友达光电今日公布了 2020 年第二季度财务报告。友达光电第二季度合并营收为新台币 635.0 亿元（约合人民币 151.7 亿元），净亏损为新台币 29.6 亿元（约合人民币 7 亿元）。

2020 年第二季大尺寸面板出货量约 3071 万片，较 2020 年第一季增加 37.0%。2020 年第二季中小尺寸面板出货量约 2,909 万片，与 2020 年第一季相比减少 1.5%。大尺寸面板系指 10 寸 (含)以上之面板。

友达光电 2020 年第二季合并财务报表摘要：

营业额为新台币 635.0 亿元；

营业净损为新台币 34.0 亿元；

归属母公司净损为新台币 29.6 亿元；

基本每股损失为新台币 0.31 元；

毛利率为 2.7%；

营业净损率为 5.4%；

EBITDA（折旧摊销前的营业净利）获利率为 8.6%；

显示器事业单位营业净损率为 5.4%；

显示器事业单位 EBITDA 获利率为 8.7%。

友达光电表示，回顾第二季，受疫情影响的面板供应链逐步恢复正常，宅经济商机持续发酵，相关产品需求强劲，带动公司第二季营收较上一季大幅成长 18.3%，亏损较上一季改善。财务结构方面，净负债比 27.2%，仍维持在相对稳健的水位。

展望第三季，市场库存水位健康，客户积极备货，需求动能可望延续，但仍需留意疫情等不确定性因素对总体经济的影响程度。与此同时，公司将持续推动价值转型与场域经济，期许未来转型成果能够逐步显现。

友达光电原名为达碁科技，于 1996 年 8 月成立，2001 年与联友光电合并后更名为友达光电，2006 年再度并购广辉电子。友达拥有完整的 3.5 代至 8.5 代 LCD 生产线，提供 1.1 吋至 85 吋涵盖各类显示器应用之面板。

TFT-LCD、AMOLED 以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。