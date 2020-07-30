花呗接入央行征信用户 “炸锅” ，蚂蚁集团回应几大热点问题

“蚂蚁花呗”近期以升级服务的模式接入央行征信，目前花呗开通用户过亿，因此这一事情引起了大众普遍关心，随后 #花呗部分用户接入央行征信# 登上热搜。

那么为什么现在要升级服务？有哪些用户接入了征信？对此，蚂蚁集团回应新浪财经表示，近期，根据部分合作金融机构的要求，为了持续给用户提供优质的服务，需要对这部分用户的服务协议进行升级，其中包括用户需同意征信授权。

另外，有用户担心，花呗纳入央行征信是否会影响房贷？

“对于这种小额消费贷款，我们会具体分析，有些人的消费习惯就是喜欢用花呗等方式，但另一些人是通过互联网方式套现，这两种我们会区别认定。”一位银行负责房贷的人士告诉新浪财经，他们以前遇到过一个案例，一位工程师就喜欢用花呗消费，但是收入、还款能力过关，对房贷审核就不妨碍。

要上传征信？服务主体变成蚂蚁智信？

在金融科技发展下，信用卡之外，花呗、借呗、京东白条等也成为了信贷选择之一。

作为消费金融产品，花呗一直未纳入央行征信体系内。而近期，有用户反映收到花呗提醒升级服务，其中包括 “同意授权向金融信用信息基础数据库查询 / 报送相关信息”，那么这是否意味着花呗要上传央行征信了？

“近期，根据部分合作金融机构的要求，为了持续给用户提供优质的服务，需要对这部分用户的服务协议进行升级，其中包括用户需同意征信授权。”对此，蚂蚁集团相关人员告诉新浪财经，实际上自 2018 年 5 月花呗宣布向银行等金融机构开放以来，已经有数十家金融机构参与共同服务花呗用户。

“2018 年（接入征信）这个事情其实就提起了，只不过这几年一直在推进，现在逐步落地中。”一位知情人士透露，本次并非所有用户都升级服务，“升级之后，花呗合同部分条款有更新，这肯定需要用户同意才会做。如果没有同意，个人征信仍只归芝麻信用。”

目前只有部分用户接入，“用户可以通过花呗 - 我的 - 相关合同及产品说明中查询，如果有《个人用户信息查询报送授权书》，也意味着信息已经接入。”支付宝客服说明。

那么花呗为什么要升级合同？

上述蚂蚁集团相关人员表示：“随着花呗的开放，有更多的金融机构参与共同服务花呗用户。为了让用户能够更清晰的了解为其提供服务的金融机构等信息，在监管部门的建议与指导下，对协议进行了升级。”

目前新浪财经查询了花呗相关服务合同，其中有一条是 “信息共享”，提到了几点：比如，为了实现本服务目的，服务顾问与合作金融机构间将共享您的必要信息；您同意将您提供的或履约过程中产生的相关必要信息（包括不良信息）提供给芝麻信用管理有限公司等信用服务机构、中国互联网金融协会等行业自律组织或其他合法有权机构。

另外还有，“若服务商需要通过自身关联公司或合作方为您提供金融服务、客户服务、辅助核身服务等或评估您的履约能力。您同意服务商将您的必要信息（如身份信息、联系信息、履约信息和履约能力判断信息）共享至前述主体。”

还有一点值得注意，有用户疑问，花呗服务升级后，为什么服务的主体变成了蚂蚁智信？原来的重庆蚂蚁小微小贷呢？

蚂蚁集团回应称，自 2018 年 5 月花呗宣布向银行等金融机构开放以来，花呗已经从单一的产品升级为开放的产品平台，蚂蚁智信提供了花呗平台的技术和运营服务。在花呗平台上，重庆蚂蚁小微小贷与其他数十家金融机构一起，共同为用户提供服务。

使用 “花呗”担心房贷车贷？

用户最关心的还是，花呗纳入央行征信以后，是否会影响车贷房贷等其他贷款？

一部分用户担心的是，小额消费贷款交易过于频繁，可能会对个人在银行的信用评估中产生负面影响，“都是小额的，还频繁，可能银行觉得我财务能力不够，怕这样会影响以后贷款买房。”

而另一部分用户则忧虑，自己在花呗上偶尔忘记还款产生了逾期，这部分记录一旦上了央行征信，是不是会对其他贷款信用产生影响，“可能就几十块钱忘了还，就算逾期了，以前是限制花呗、借呗的使用，以后是不是银行贷款也不行了？”

对此，一位城商行信贷负责人告诉新浪财经，他们会根据不同情况判断，主要有两个方向：一是客户个人消费习惯就是如此，喜欢用花呗等方式分期；另一种是通过互联网方式套现，“这两种情况我们认定的结果是不同的。”

对于前者，贷款是否审批通过还是取决于个人整体资质，“我们以前遇到过一个工程师，他就特别喜欢用京东白条、花呗，上面的消费很多。”上述城商行信贷人士称，但其收入水平和还款能力过关，就不妨碍房贷。

一般房贷的审核比较严格，除了征信报告之外，还需要个人基本信息、收入证明、资金来源等材料，进行多方评估。个人信用主要在于逾期记录，例如逾期频率、期限等，“如果没有逾期记录，或者只是偶尔一次逾期，且都还清了，一般影响也不会太大。”上述信贷人士表示。

不过，上述人士称，不同银行的接受和审批程度不同，对互联网小贷的记录认定也不一样。“从我们的角度来看，只要客户资质过关，还款能力良好，负债率在可控范围内，是可以接受的。”

另外，据其介绍，实际上小贷公司接入央行征信的事情很早就开始做了，只不过如今是花呗在接入。“对于银行来说，其实看到的信息很局限，我们除了本行信息，其他内容都是符号代替，只能看出是一笔小额消费贷，但是看不出是蚂蚁还是别的公司。”