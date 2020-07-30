海南自贸港国际互联网数据专用通道获批，预计年底前建成投用

IT之家7月30日消息 据海南日报报道，工业和信息化部近日正式批复同意建设海南自由贸易港国际互联网数据专用通道，预计年底前建成投用。

国际互联网数据专用通道是以园区为接入单位、服务于外向型企业、直达我国北上广国际通信出入口的专用链路。据悉，按惯例我国国际互联网数据专用通道一般以城市或园区为申报单位，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道是国内首次面向全省范围重点产业园区建设开通的专用通道。

今年 6 月 1 日，《海南自由贸易港建设总体方案》印发，对建设海南自由贸易港做了全面部署和具体安排，并提出要开展国际互联网数据交互试点，建设国际海底光缆及登陆点，设立国际通信出入口局。

海南自贸港国际互联网数据专用通道建成后，可明显提升覆盖园区企业的国际互联网访问质量，改善国际网站访问、跨国视频会议、大文件传输等应用场景下的用户体验，为园区营造优质的国际通信营商环境，助力自贸港国际金融服务、跨境电子商务、软件与信息服务外包、跨境物流、国际文化交流、国际总部办公等外向型产业的聚集发展。



IT之家了解到，根据工信部批复，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道主要覆盖洋浦经济开发区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海南生态软件园、三亚崖州湾科技城、海口国家高新技术产业开发区、海口复兴城互联网信息产业园、海口江东新区、海口综合保税区、三亚互联网信息产业园等 9 个园区。